Tips para sellar las puntas abiertas del cabello

Champú de huevo

En la literatura popular hay varios tipos de champús naturales que parecen ayudar a un cabello más sano. En este caso, proponemos una opción con huevo y romero. Se considera que ambos ingredientes contienen nutrientes que ayudan a lucir unas puntas más suaves e hidratadas.

Crema de aguacate y huevo

Como lo podemos observar en una publicación de Critical Reviews in Food Science and Nutrition, el aguacate es una fuente de vitaminas A, C, E, y K, además de potasio, magnesio, sodio, ácidos grasos y proteínas.

Por eso, no resulta extraño que beneficie la salud capilar. Además, en este tratamiento potenciamos sus beneficios con las propiedades del huevo y el aceite de oliva.