Municipio Cabimas: Alcalde ratifica que el municipio está en calma tras fuertes precipitaciones

Así lo confirmó, el Dr. Nabil Maalouf Burgomaestre local, quien convocó una rueda de prensa, en conjunto con el General. (B)Mufid Houmedaim Primer Comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio, Rixi Hernández Directora de Protección Civil, Supervisor Agregado Jhoan Carvajal Director de Policabimas, Ramón Chirinos Director de infraestructura, Freddy Villasmil Comandante del Cuerpo de Policía Regional y Rafael Roque Secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad.

En sus palabras, el Alcalde de Cabimas aseguró, que el municipio no se encuentra en emergencia y al contrario está en calma luego de las intensas lluvias caídas durante aproximadamente unas cinco horas, lo que causó situaciones de inundación en todas los sectores del municipio Cabimas, especialmente en la Parroquias Germán Ríos Linares, La Rosa, San Benito y Carmen Herrera., “El municipio Cabimas no esta en Emergencia, no está solicitando ninguna ayuda externa, gracias a Dios y nuestro Cuerpo de Bomberos, PC e infraestructura se han ido abordando las situaciones” dijo Maalouf al recordar que gracias al eficiente trabajo que se ha realizado los drenajes funcionaron y las aguas han ido bajando.

Aseguró, que una de las prioridades del actual Gobierno municipal ha sido la limpieza y recuperación integral de la mayoría de los drenajes y colectores del municipio, ” hemos atendido más de 300 sectores con nuestro vacum y otra maquinaria pesada pará que nuestro pueblo está más tranquilo” aseguro.

Por su parte Hernández máxima representante de Protección Civil en el municipio aseguro que hay que estar alertas en todo el municipio, ya que la cantidad de agua caída sobre la ciudad fue algo inesperado y fuera de lo común, “tenemos que estár alertas, en el caso de nuestro municipio se han atendido las Emergencias y la ciudad ha vuelto a la normalidad” dijo.

Se atendieron aproximadamente 150 llamadas de Emergencia por las lluvias

Por su parte el General. ( B) Mufid Houmedaim, Primer Comandante del Cuerpo de Bomberos del Municipio Cabimas informó, qué durante la contingencia, en dónde actuaron unos 50 funcionarios bomberiles, se atendieron unas 150 Llamadas de Emergencia, las cuáles fueron surgiendo en el transcurso de la mañana y parte de la tarde y que llegaron desde diversas áreas y zonas de la ciudad, “se registraron algunas viviendas colapsadas en su estructura, de Barrio Obrero, dónde se corroboro que parte del techo producto de las lluvias cedieron, gracias a Dios no se han reportado lesionados no heridos’ dijo el Máximo representante del Cuerpo Bomberil.

El Primer Comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabimas aseguro, que durante la contingencia, se atendieron un aproximado de 3.200 familias, las cuales fueron atendidas por diversos cuerpos de seguridad, confirmo que en las viviendas dónde aún por razones técnicas persiste la inundación se estará aplicando bombas especiales de achique para solucionar., De igual forma, mencionó que de atendieron siete llamadas por caídas de Árboles, las cuales no afectaron ninguna vivienda salvó dos que si golpearon así como un accidente de tránsito en la avenida intercomunal, que arrojó cono saldó dos personas lesionados, accidente que no fue por causa de las lluvias.

Las autoridades del municipio Cabimas reiteraron a toda la ciudadanía tener precaución a la hora de presentarse este tipo de fenómenos naturales, los cuáles se podrían repetir en los próximos días según lo informado por el Inameh, así como evitar en lo posible bañarse en las lluvias, mantenerse en su casa y ante cualquier novedad acudir al Cuerpo de Bomberos del municipio o cualquier cuerpo especializado de rescate y prevención.

Texto: Lcdo. Jaime Ortega/Imagen: Prensa Alcaldía de Cabimas.