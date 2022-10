Maite Delgado, 56 años y una estampa más fresca que una lechuga

En ese sentido, se trae a colación un especial en su honor. Sin duda, ser Miss Anzoátegui en el Miss Venezuela 1986, fue la puerta abierta al éxito para la joven de aquel momento, que en la actualidad pudiera hacer un libro con sus tantas experiencias en el showbiz.

Programas de corte variopinto como Complicidades, Giros TV, Maite y otros espacios especiales, transmitidos por Venevisión, fueron pilares para que la oriental con el tiempo se consagrara, al punto de llegar a codearse con grandes figuras como Carmen Victoria Pérez (+) y Gilberto Correa, quienes, según ella misma, fueron sus grandes maestros.

«La animadora número uno de la televisión», adjetivo ganado a pulso año tras año, tras su incorporación como figura principal y exclusiva del Miss Venezuela, desde 1997, hasta el 2013, certamen que sin ella no es el mismo, expresado por sus propios seguidores.

Cabe destacar que las ediciones 2011 y 2012 vieron la ausencia de Maite en la animación del citado templete de belleza. En 2013 fue la última vez que la venezolana gritó el nombre de la nueva soberana para ese momento.

Ahora, casi 10 años después, al cumplir 70 años el concurso, Delgado vuelve a ser «genio y figura» en la justa de belleza que, aunque esté desmejorada, sigue siendo la más importante del país, noticia que alegró hasta al que menos conoce de concursos de belleza.

«Esa música… ese momento../ Después de casi 10 años… Allí volveremos a estar… JUNTOS ♥️ GRACIAS ENORMES!», escribió la mujer en su publicación de Instagram, para celebrar su retorno al escenario que le dio grandes emociones y le sirvió de vitrina no solo en Venezuela, sino también en gran parte del mundo.

Desde hace varios años, ella cambió su base de operaciones, migró a la isla de Aruba (ahí mismo, cerquita de su país natal), donde se adentró en el gremio empresarial gastronómico; sin embargo, en cada momento que puede «se echa una escapadita a su tierra», tal como ella misma lo ha dejado saber en varias ocasiones.

No se puede eludir que si hoy día Maite luce radiante, no es por arte de magia, pues en muchas ocasiones, ha dejado ver cómo se cuida y se mantiene, tanto con ejercicios físicos, buena alimentación y por qué no, con uno que otro retoque estético, gracias a todo esto, ella luce: fresca como una lechuga.

Actualmente…

Desde hace dos años y, después de tanto tiempo alejada de la televisión, Maite Delgado se reencontró con su público en la pantalla, pero, esta vez, a través de las redes sociales, migró a YouTube con su canal MaiteTV, en el que muestra un poco de su realidad y, también de gratas entrevistas.

«Salimos de lo más difícil de este pequeño comienzo», así expresaba la afamada conductora al publicar su video promocional cuando dio este paso en su carrera, «después de tanto pensarlo y atreverse».

Por: Lcda. Angelica Carmona/Imagen: Cortesía.