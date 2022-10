Jack Daniel’s compra el ron venezolano premium Diplomático

La familia de marcas Diplomático es el ron super y ultra premium n.º 1 y el ron superpremium+ n.º 2 en todo el mundo (IWSR, 2021). El ron superpremium+ ha crecido a una tasa anual del 17 % en los últimos cinco años, y el ron representa aproximadamente el 8 % de las bebidas espirituosas mundiales.

“Diplomático se unirá a nuestra cartera en expansión, dando a Brown-Forman una entrada líder en el mercado en la categoría de ron súper premium de rápido crecimiento. Esta marca de ron añejo tiene un empaque distintivo, un fuerte posicionamiento de marca y es un espíritu de sabor delicioso”, dijo Lawson Whiting, presidente y director ejecutivo de Brown-Forman Corporation. “Como parte de esta adquisición, daremos la bienvenida a más de 100 nuevos empleados a Brown-Forman”.

Destillers United Group SL continuará produciendo y envejeciendo el ron Diplomático único, cuidadosamente elaborado y complejo en su destilería original al pie de las montañas de los Andes.

“Estamos orgullosos de haber sido pioneros y haber sido fundamentales en el desarrollo de la categoría de ron superpremium+ en todo el mundo. Diplomático está listo para acelerar su crecimiento con Brown-Forman, una de las empresas de licores y vinos más conocidas del mundo”, afirmó Destillers United Group SL, actual propietario de la marca Diplomático. “Compartimos una cultura familiar similar y sabemos que la marca continuará construyendo sobre nuestro legado. Esperamos trabajar juntos para llevar Diplomático a los consumidores de todo el mundo”.

El Ron Diplomático se comercializa en más de 100 países. Los principales mercados incluyen Francia, Alemania y los Estados Unidos.

Ron Diplomático consta de tres gamas de rones complejos. La Gama Tradicional incluye Planas, Mantuano, Reserva Exclusiva y Selección de Familia. La Gama Prestige incluye Single Vintage y Diplomático Ambassador, ambos de 12 años y terminados en barricas de jerez español. The Distillery Collection incluye una gama de tres embotellados de producción limitada que muestran los métodos de destilación únicos de la destilería.

Se espera que la transacción, que está sujeta a las condiciones de cierre habituales, se cierre dentro de los 90 días.

Acerca del Ron Diplomático:

Diplomático es un ron súper premium de Venezuela. En 2018, Diplomático recibió el prestigioso premio “Marca de licor del año” de Wine Enthusiast, el primer ron en ganar en esta categoría.

La destilería de Ron Diplomático está ubicada al pie de la Cordillera de los Andes y es de propiedad familiar. La destilería de Diplomático Rum combina métodos tradicionales con tecnología moderna para producir los mejores rones. El área de producción cuenta con excelentes condiciones para la producción de caña de azúcar y ron, incluyendo tierras fértiles, abundante agua y un clima caribeño.

Acerca de Brown-Forman:

Durante más de 150 años, Brown-Forman Corporation ha enriquecido la experiencia de la vida mediante la creación responsable de marcas de bebidas alcohólicas de alta calidad, que incluyen Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, Jack Daniel’s Tennessee RTD, Jack Daniel’s Tennessee Honey, Jack Daniel’s Tennessee Fire, Jack Daniel’s Tennessee Apple , Gentleman Jack, Jack Daniel’s Single Barrel, Woodford Reserve, Old Forester, Coopers’ Craft, The GlenDronach, Benriach, Glenglassaugh, Slane, Herradura, el Jimador, New Mix, Korbel, Sonoma?Cutrer, Finlandia, Chambord y Fords Gin. Las marcas de Brown?Forman cuentan con el apoyo de aproximadamente 5200 empleados en todo el mundo y se venden en más de 170 países de todo el mundo.

Sobre Destillers United Group SL:

Durante más de 20 años, Destillers United Group (DUG) ha producido Ron Diplomático con pasión utilizando su experiencia en la combinación de métodos de destilación modernos y tradicionales para producir rones excepcionales para paladares exigentes. La identidad de DUG se forja a través de un compromiso con la calidad, elaborando rones y otras bebidas alcohólicas de marcas como Canaima Gin, CocuySoroche, Cinco Estrellas, Rumba Ron; así como otros licores de ron, whiskies, licores de whisky, Brandy, Vodkas, Licores de Vodka, Anis, Wellington Gin, Bitters, Mixers y Aperitivos. Las marcas DUG cuentan con el apoyo de aproximadamente 600 empleados en todo el mundo y se venden en más de 100 países en todo el mundo.

Por: Lcdo. Jaime Ortega/Imagen: Cortesía.