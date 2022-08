Municipio Cabimas: Superintendente Tributaria a Comerciantes  «deben suministrar toda la información requerida a los fiscales tributarios»

Este jueves, la Súperintendente del Servicio Autónomo de Administración Tributaria del municipio Cabimas. Viviana Zapata reiteró el llamado a todos los Comerciantes que hacen vida en la ciudad, para que suministren toda la información requerida por los fiscales tributarios del organo municipal , los cuáles están cumpliendo sus funciones en los diferentes sectores comerciales del municipio, recalcó que dichos funcionarios están debidamente facultados e identificados con su camisa y carnet alusivos a SATRICA.

Zapata, quien es la máxima autoridad del Servicio Autónomo de Administración Tributaria del Municipio Cabimas (SATRICA) informó que dicha institución es quien regula el ejercicio de la actividad comercial en el municipio Cabimas, ademas todo lo que tiene que ver con publicidad, espectáculos públicos, expendio de licores, al igual que el cobro de los tributos, tasas y contribuciones establecido en las diferentes Ordenanzas, el C.O.T. y la L.P.PM.

Afirmó, que está dependencia, es el único órgano municipal con la potestad de presentarse ante un comercio para solicitar información referente a los deberes formales y materiales, por lo que le piden a los comerciantes prestar la mayor colaboración y disposición posible, tambien nos aclaró que no está en sus funciones sancionar a los establecimientos por no poseer máquina fiscal ni por no presentar talonario de facturas, potestad única que tiene el SENIAT.

La Superintendente Tributaria Municipal aclaró, que los fiscales tributarios de SATRICA, no usan uniforme tipo chemise, no solicitan pago en efectivo y todo procedimiento se realiza segun la norma mediante actas de verificación, actas de inspecciónes y notificaciones según sea el caso, ya que se está en la fase de crear cultura tributaria, educar al contribuyente en cuanto a que todo debe hacerse de acuerdo a las Ordenanzas establecidas, que cumpla con su deber pero tambien que exija su derecho a saber de donde proviene cada procedimiento, a estar informados y a ser incluidos en las discusiones de los nuevos proyectos de Ordenanzas que presentará en los próximos días el Ciudadano Alcalde Dr. Nabil Maalouf y que seran creadas para el beneficio de los comerciantes como del municipio.

Reiteró que su oficina está abierta para recibir cualquier tipo de denuncia referente a una mala actuación del personal a su cargo o hacerlas de manera responsable al correo [email protected]

Texto/Imagen: Lcda. Angelica Carmona- NoticiasCol.com

