Sindicato dispuesto a negociar deuda que queda pendiente con los docentes

Griselda Santaella, presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi) de Venezuela y secretaria de reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros, señala que se puede negociar una deuda pendiente derivada de compromisos de incremento salariales incumplidos.

Luego del anuncio de la Ministra de Educación, Yelitze Santaella, sobre la cancelación del 100% del bono vacacional de los maestros, la presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi) de Venezuela, Griselda Sánchez, señaló que el Gobierno le dio una lectura adecuada a la movilización que se realizó desde el magisterio venezolano.

La también secretaria de reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros destacó que los “es imposible que los docentes podamos continuar y avanzar cuando vemos que nos roban nuestras vacaciones, el pago del 280%, el 50% de las primas”.

“Sí hay recursos en Venezuela, lo que no hay es voluntad política. Es un gran paso que se ha dado y esperemos que este sea el principal paso para que se sigan reconociendo las deudas que tiene el Ministerio de Educación con los trabajadores activos y jubilados del país”, expresó.

Ante el incumplimiento en los pagos para el sector educativo, Sánchez asomó la posibilidad de reunirse con la Ministra de Educación para llegar a un acuerdo, sin embargo, enfatizó que la cancelación del 280%, que es la suma de una serie de aumentos que no han sido pagados, es una deuda histórica que tiene el patrono con los educadores.

“Ese pago del 280% debería sumarse a lo que hoy ganamos, a las vacaciones, a las primas, eso nos ayudaría a obtener un mejor salario, pero el pago supera el 1000% de incremento y sabemos que no va a pasar, por eso hablamos de negociar la deuda, pagar el 280% y la deuda que supera el 1000% se puede negociar. Ellos hasta ahora no reconocen este aumento, no se ha hecho una propuesta”, apunta Sánchez

La secretaria de reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros, agregó que esperan que esa semana la Ministra de Educación, Yelitze Santaella se pronuncie en cuanto a la incorporación del salario de más de 3.000 trabajadores, mujeres embarazadas, docentes de reposo, para la cancelación del pago completo.

Por: Lcda. Angelica Carmona/Imagen: Cortesía.

