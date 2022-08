Pedro Carreño: «Onapre no tiene recursos para solventar denuncias salariales»

El dirigente político y diputado de la Asamblea Nacional, electa en 2020, Pedro Carreño, manifestó que desde la Oficina Nacional de Presupuestos (Onapre) aseguran que no hay «medios ni recursos» para atender las denuncias salariales de los trabajadores y jubilados.

«La derecha reaccionaria pretende hacer ver que hay desidia porque no se está en consonancia con los derechos de los trabajadores, cuando el instructivo lo que dice es que no hay recursos, no hay medios, para resolver las necesidades», dijo el dirigente durante una sesión de la Asamblea Nacional el 4 de agosto.

Por: Jaime Ortega/Imagen: Cortesía.

rdnoticias