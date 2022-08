Municipio Cabimas: Maestros marcharon para exigir derechos laborales y derogación de la Onapre

Las protestas del sector educativo para exigir la restitución de sus derechos laborales y contractuales, además de la derogación del sistema Onapre que continúan a nível nacional se hicieron sentir este viernes en el municipio Cabimas, los Educadores realización de una caminata en el Casco Central de la ciudad.

Los maestros, pertenecientes a diferentes sindicatos educativos, tales cómo el SUMA, la FVM y el SER, además de sindicatos universitarios, se concentraron desde tempranas horas de la mañana, en la esquina de la avenida Andrés Bello con la Escuela Técnica Industrial de la Parroquia Ambrosio, dónde con pitos, pancartas y consignas en contra de la temida Onapre marcharon por todo el centro del municipio para exigir de nuevo el pago de sus derechos laborales, los cuáles han sido sustraídos según ellos, por la actual administración nacional.

Por parte de los maestros, tomó la palabra la representante del Suma Zulia Yajaira Hernández, quien aseguro qué cada día, más profesionales de la enseñanza se suman a las protestas, » el descontento que tenemos con el patróno, con la Onapre, con este instructivo que aplicó el Gobierno que nos han eliminado muchas cláusulas» aseguro.

Así mismo, estuvieron presentes diferentes representantes de los sindicatos universitarios, quienes de igual forma alzaron su voz de protesta por la actual situación de los profesores, tanto los activos cómo los jubilados, quienes exigieron a Nicolás Maduro les sea canceladas sus vacaciones en términos de justicia y legalidad , «aquí no hay bandidos, no hay tarifados ni gobernieros, este es un pueblo trabajador luchador que sale a exigir sus derechos laborales», aseguro el representante del Sindicato de Empleados del núcleo Luz – Col Andrés Munelo .

La marcha, que recorrió el trayecto desde la ETI hasta la plaza Bolivar de la ciudad , fue costudiada por varios efectivos de diferentes cuerpos policiales y de rescate, entre el CBPEZ y Policabimas, además del Cuerpo de Bomberos, a su llegada, entonaron frente a la estatua del padre de la patria Simón Bolívar, el himno Nacional, luego una una comisión se dirigió hasta la sede de la inspectoría del trabajo, ubicada en la calle independencia para entregar un documento rechazando la actual situación laboral.

Los Educadores del municipio Cabimas han dejado claro, que en caso de no llegar a un acuerdo con el ejecutivo Nacional ellos estarán regresando a las aulas pero de brazos caídos no pará dar clases si no pará explicar la situación actual a los padres representantes y sus alumnos.

Texto/Imagen: Lcdo. Jaime Ortega.

