Municipio Lagunillas: Ex – Alcalde Francisco Alvarado ratificó su renuncia irrevocable al Psuv

Luego de que esté miércoles presentara su renuncia formal ante la dirección local , esté jueves el dirigente político , ex Concejal y ex Alcalde del Municipio Lagunillas Francisco Alvarado ratificó, su separación definitiva del chavismo y del Partido Socialista Unido de Venezuela en esta localidad.

La decisión del ex mandatario de los Lagunillenses durante el inicio de la década del 2010 , fue dada a conocer a través de una carta enviada a la dirección Municipal de la tolda roja, dónde expone de manera clara y contundente las razones por la cuál, toma la decisión de separase de su organización política desde hace varios años, entre otras cosas la situación política, social y económica por la cuál atraviesa el país, y en particular el municipio Lagunillas.

En sus declaraciones, Alvarado, conocido líder político de este pujante municipio, aseguro que la decisión fue tomada de manera personal ante la actual situación que viven todos los venezolanos, » veo con mucha preocupación, lo que es la situación de nuestro país en los últimos años, me siento decepcionado por este Gobierno Nacional, dónde no se refleja ninguna solución para el pueblo» , dijo el ex Alcalde, en referencia a la inflación, problemas eléctricos , servicios públicos inservibles entre otros.

Cabe recordar que en aquellos años, y ante la renuncia del ex Alcalde electo Eduin Pirela por graves problemas de salud, el Concejo municipal de esa oportunidad designó a Alvarado, quien ocupaba el cargo de Presidente del poder legislativo para asumir las riendas de Lagunillas, un tiempo después anunciaba su separación de su primera organización política. Copei, para formar parte del Partido creado por el ex Presidente Hugo Rafael Chávez frías.

Una fuerte e inesperada decisión tomada y ratificada por el dirigente político, la cuál debilita aún más las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela en el municipio Lagunillas ya con fuertes fisuras luego de la derrota apabullante sufrida en el más reciente compromiso electoral del pasado año 2021.

Por: Lcdo. Jaime Ortega/Imagen: Cortesía.

noticiascol.com