Municipio Cabimas: Suspenden de nuevo salida de la ruta lacustre por falta de pasajeros

Una vez más y por segunda vez de forma consecutiva, esté martes fue suspendido el viaje de la embarcación perteneciente a la ruta Lacustre que cubre el tramo entre las ciudades de Cabimas y Maracaibo.

Así lo confirmo en horas de la mañana Omar Robertis, Director del Terminal Lacustre Narciso Perozo, el cuál está ubicado en el Boulevard Costanero y presta servicio a está localidad.

Robertis, quien tomo las riendas de las instalaciones desde la salida del ex Alcalde Pedro Duarte y la llegada del actual Burgomaestre Nabil Maloouf, ofreció detalles en torno a la decisión, tomada luego que solo se presentaran cinco pasajeros y no se pudiera alcanzar la cifra mínima necesaria exigida por el INEA de veinte, ‘hagan uso de este medio de transporte, es muy seguro, no me voy a cansar de decirle a nuestro pueblo que es un viaje agradable, y con toda la seguridad que se requiere» dijo.

Así mismo, Omar Robertis reitero el modernismo de las embarcaciones que prestan servicios para esta terminal, «hoy en día no es una canoa, tenemos una lancha en excelente condiciones y con las comodidades suficientes para que ustedes se trasladen hasta Maracaibo» recalcó.

Según lo expresado por las autoridades, las salidas de las rutas Lacustres entre ambas ciudades quedaron establecidas los días martes y viernes a partir de las 8 y 30 de la mañana y con un costo de cuatro dólares o su cambio en moneda nacional , además con la utilización de puntos de venta y efectivo como únicos mecanismos de pago y exoneración para los adultos mayores de 65 años de edad.

La Ruta Lacustre entré Cabimas y Maracaibo, fue inaugurada el pasado año 2021, dos embarcaciones, Playa El Yaque y Playa Colorada fueron puestas a disposición del pueblo de esta ciudad por parte del INEA, luego del cambio de Gobierno, estos viajes realizados por el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos y Corpozulia y con salida desde el Narciso Perozo se han visto afectados por la apatía de los pasajeros, los cuales siguen sin presentarse, lo que ha impedido cumplir la couta mínima exigida de pasajeros por viaje.

El llamado sigue siendo a los habitantes del municipio Cabimas, para que hagan uso de esta nueva alternativa de transporte público, la cuál cubre desde este municipio hasta la capital del estado Zulia, alternativa que tienen a disposición según lo establecido por el Gobierno Nacional.

Por: Lcdo. Jaime Ortega.

