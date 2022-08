Fallece Olivia Newton-John, la estrella de ‘Grease’, luego de luchar contra el cáncer de mama

Olivia Newton-John, que desarrolló su carrera a lo largo de cinco décadas, consagró gran parte de su tiempo a actividades de caridad desde que en 1992 fue diagnosticada con cáncer de mama.

​¿Quién era Olivia Newton-John?Dame Olivia Newton-John fue una cantante, compositora, actriz, empresaria y activista australiana nacida en Gran Bretaña. Fue cuatro veces ganadora del Premio Grammy cuya carrera musical incluyó cinco éxitos número uno y otros diez éxitos entre los diez primeros en el Billboard Hot 100, y dos álbumes número uno de Billboard 200, If You Love Me, Let Me Know y Have You Never Been Mellow.

Entre otras de sus participaciones más memorables se encuentra su participación en Un Chihuahua de Beverly Hills 2, Xanadu y en años más recientes en la serie Glee, en donde se interpretó a sí misma y cantó su famosa canción Physical.

¿De qué murió Olivia Newton-John?

Hasta el momento ni su familia ni su representante han confirmado la causa de la muerte. Una fuente cercana a la actriz, su esposo e hijos señaló a TMZ que falleció a causa de «el cáncer de mama metastásico». Newton fue diagnosticada con dicha enfermedad desde hace tres décadas.

A Olivia Newton le sobrevive su esposo John Easterling, su hija Chloe Lattanzi y sus hermanos Sarah y Toby Newton-John. Cabe mencionar que la artista, cuya carrera abarcó más de cinco décadas, dedicó gran parte de su tiempo y su fama a organizaciones benéficas.

Así fue la lucha de Olivia Newton contra el cáncer

En 2019 reveló al programa 60 Minutos que enfrentaba el cáncer de mama:

«Me considero muy afortunada de haber atravesado esta situación tres veces y seguir aquí, todos sabemos que moriremos algún día, pero no sabemos en qué momento», contó.Mencionó que le anunciaron que le quedaban seis meses de vida, razón por lo que prefirió no pensar en ello:

«Si alguien te dice que te quedan seis meses de vida, es muy posible que sea así porque te mentalizas. Así que para mí, psicológicamente hablando, es mejor no tener idea alguna sobre el tiempo que me queda o expectativas de ninguna clase. Prefiero no pensar en ello y vivir el máximo posible», agregó.

En ese momento, la metástasis había llegado a fase cuatro, por lo que se sometió a varios tratamientos y quimioterapias:

“Realmente creo que el cannabis ha marcado una gran diferencia. Si no tomo las gotas, puedo sentir el dolor, así que sé que está funcionando”, concluyó.

John Travolta lamenta muerte de Olivia Newton