Municipio Maracaibo: Entre el llanto, familiares y amigos de Alejandra Paola exigieron justicia

La multitud de jóvenes irrumpió en el cementerio este miércoles a las 12.40 del mediodía en motos, camiones, camioneta y microbuses. Hicieron sentir su llegada con una corneta en la que sonaba la canción Te Extrañaré, de Tercer Cielo, que se confundía con el resonar de las motocicletas.

Al llegar al sitio del entierro y tras sacar el féretro forrado con fotos joven y pancartas en las que se leía “justicia para Alejandra”, “#NiUnaMas y “Te Extrañaremos”, Thais Espinoza, madre de la joven asesinada el pasado domingo, entre llanto decía: “Mi hija está llorando. Ella no se quiere ir”, mientras los amigos de Alejandra sostenía la pequeña urna marrón.

Mientras el cuerpo descendía unos pocos metros hasta el lugar de descanso, Espinoza sufrió un malestar por lo que tuvo ser retirada de la multitud por sus familiares, quienes la trasladaron a un sitio con sombra para atenderla.

El cajón fue guardado en una bóveda por sus allegados, quienes entre lágrimas la llamaban y exigían justicia mientras una trabajadora del camposanto oraba junto con los mayores presentes para el eterno descanso de la adolescente.

Sólo justicia

A las 6.00 de la mañana de este miércoles los vecinos de la urbanización Altos de Sol Amado recibieron en sus aplicaciones de mensajería el flyer en el que piden justicia.

“Justicia!!! Las niñas no se tocan, no se maltratan, no se golpean, no se violan y mucho menos se asesinan. Ni una más”, se leía en la imagen.

La Policía científica tiene una lista 13 personas detenidas, entre las cuales está Orlando Morales, el hombre de 30 años y vecino de toda la vida de la víctima, quien le sacó permiso a la joven para ir a la piscina en el sector La Romañera el pasado sábado a las 11.00 de la noche, donde luego sería hallada 48 horas después asfixiada.

