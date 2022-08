Municipio Lagunillas: Concejal Luis Martinez: «si la gente quiere cambio de nombre éste Concejo municipal está dispuesto a hacerlo»

Un discurso directo, democrático y contundente en defensa de la pruralidad de la gente y de su derecho a elegir y mantener sus raíces históricas pudieron escuchar este martes todos los Lagunillenses, ésto por parte del Concejal Luis Martinez durante el desarrollo de la sesión especial del Concejo municipal de esta localidad para iniciar el proceso de restitución del nombre de Ciudad Ojeda.

Las palabras de Martínez, formaron parte de su intervención duránte el desarrollo de la sesión especial convocada por el Cuerpo edilicio del municipio Lagunillas para iniciar los trámites legales necesarios y exigidos para la restitución formal de los nombres de Ciudad Ojeda, la avenida Cristóbal Colón y la avenida Alonso de Ojeda, todos sustituidos durante la antigua gestión gubernamental.

En sus declaraciones, el Concejal habló de la diversidad del pueblo venezolano, independiente de la posición política de cada uno de sus habitantes, «tenemos muchos años en decadencia, en una división de la sociedad, es una política que se bien ha querido involucrar en el ADN del Venezolano» dijo Martínez, que recalcó que PJ defiende la pruralidad, la libertad y la sana convivencia.

Así mismo, expuso una vez más, el debate que todos los días se debe de dar en los diferentes poderes públicos, para hablar y discutir la situación del país, » ese es el verdadero debate que hay que dar, no es justo que el venezolano hoy no tenga que comer, no es justo», aseguró.

El Concejo municipal de Lagunillas inició éste martes los trámites legales exigidos, entre ellos un consultá historica y una popular para la restitución de estos tres importantes íconos para el citojense, el nombre de la ciudad, Ciudad Ojeda, el cual fue cambiado a Ciudad Urdaneta, la avenida Alonso de Ojeda, la cuál ahora es Gral. Rafael Urdaneta y la avenida Cristóbal Colón, la cuál fue nombrada como avenida Paraute; todos éstos cambios realizados durante la gestión del ex Alcalde psuvista Leonidas González .

Por: Lcdo. Jaime Ortega/Imagen: Cortesía.

Texto: Lcda. Maryelim Meleán

CNP 16.766

noticiascol.com/fuentes