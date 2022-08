Médicos cubanos se unen al éxodo de venezolanos hacia EEUU

Al creciente éxodo de venezolanos que huyen del país con la intención de llegar a territorio estadounidense, también se unen decenas de médicos cubanos pertenecientes a la Misión Barrio Adentro, implementada en 2003 por el fallecido Hugo Chávez.

Hoy en día la mayoría de los ambulatorios de Barrio Adentro no funciona o lo hace con capacidad y horarios muy limitados; ese motivo, sumado a la crisis económica y política del país, hace que los galenos de la isla quieran huir junto a los venezolanos, reseña El Nuevo Herald.

El diario estadounidense habló con algunos de estos médicos, que ocultaron sus identidades por temor a represalias del Gobierno cubano contra sus familiares dentro y fuera de la isla.

“Me fui de Venezuela por la crisis económica y ahora estoy aquí soñando con una nueva oportunidad. Tengo a mi hija en Cuba y a mi mamá también. Me vine pensando en poderlas traer, regresar a la isla no era una posibilidad”, dijo una mujer que se identificó solo como María y que era médico de Barrio Adentro en La Guaira.

Antonio Moncada, un médico de Barrio Adentro que vivía en San Fernando de Apure también vive la misma situación, declaró El Nuevo Herald que él y María se conocieron en la oficina federal de Children and Families en busca de ayuda económica para subsistir mientras obtienen estatus legal.

“Estoy aquí desde las 5 p.m. hasta que abran las puertas mañana a las 7 a.m., esperando que me den un número para poder solicitar ayuda federal. Me vine por Nicaragua con un grupo de venezolanos que estaban huyendo como los cubanos tenemos tanto tiempo haciéndolo. Estuve en dos ocasiones diferentes en misiones de Barrio Adentro en Venezuela, en esta última oportunidad, la situación económica era muy precaria, tenía que salir de allá. Pro ni loco volvía a Cuba”, relató Moncada.

En Estados Unidos, la nueva oleada migratoria de cubanos hacia Estados Unidos, considerada mayor que la de Mariel en 1980, un éxodo de 125,000 personas, supone un reto para Hialeah y el resto de ciudades del área metropolitana de Miami-Dade, donde se concentra mayoritariamente la diáspora cubana.

Por: Lcda. Angelica Carmona/Imagen: Cortesía.

800noticias