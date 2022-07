SBP: Alec Wintering con triple gana el juego para Gaiteros del Zulis y Richie González se queda hasta el lunes

Hay partidos que valen más que ganar o perder. Son una bisagra para el devenir de un equipo en una temporada, no sólo por el mero resultado (que ya de por si es vital) sino por la significación que una acción de juego puede representar para el grupo. Un foul, un reclamo o, en el caso de Alec Wintering, la cesta triple que a un segundo del final que le dio la victoria 81-80 de Gaiteros sobre Piratas, inyecta el toque de motivación e inspiración que necesitaba un equipo cargado por un ambiente previo tenso y disperso por el anuncio de Richie González de abandonar su puesto el día anterior.

Gaiteros empezó el partido con un 7-0 que presagiaba un transitar liviano en el encuentro. Todo parecía estar en un nivel adecuado para lograr el triunfo, pero en ese momento, la irregularidad ofensiva llegó y la frustración se reflejó en el descuido en el costado defensivo. Piratas empezó a correr y sus rápidas transiciones se completaban con triples certeros que acercaron la pizarra. El 18-14 del primer cuarto anunciaba un partido que definiría por detalles.

El segundo y tercer cuarto mostraron la mejor versión de La Guaira. Los triples entraban y la defensa sobre Clark y Johnson era hermética, sin darles respiro. Muss Barro y Jorge Rondón daban oxigeno a una ofensiva anémica zuliana, perdida y desorientada. Piratas llegó a sacar hasta 18 puntos de ventaja a la mitad del tercer cuarto, lo que presagiaba un noche muy oscura en el PEBA. Luego de tres cuartos, Gaiteros perdía 47-63.

Pero en ese momento, Richie González, determinado a no perder en su último partido con Gaiteros, aplicó la presión toda la cancha y todo empezó a cambiar. La defensa, esa que gana partidos y campeonatos fue la gran responsable del regresar Comecandela que con una racha de 31-17 se colocaba abajo por sólo dos puntos a falta de 26 segundos para el final. Piratas pudo sellar el partido desde la linea de tiros libres, pero ni Hollis primero ni Morillo después pudieron concretar par de tiros que hubieran acabado el encuentro. Restaban 11 segundos por jugar y Gaiteros tenía la última jugada.

El Coach González diseñó una jugada magistral cumplida a cabalidad por sus jugadores. Una rotación continuada del balón dejó la esférica en manos del Rondón en una esquina; todos pensaban que el número 21 haría disparo para finalizar el juego, pero el Capitán, ese tan claro como jerarca dentro y fuera de la cancha, entregó una asistencia tremenda a un Alec Wintering solitario que encestó el triple a un segundo para terminar el partido. El canasto dejó frio a los Guaireños y delirantes a los fanáticos Comecandela, quienes saltaban a la cancha para confundirse en abrazos con el hombre nacido en Jamaica y con el resto los jugadores. Al final un 81-80 que deja a Gaiteros con 3-3 en la División Oeste de la Conferencia Occidental en plena lucha por estar en los puestos de clasificación.

Hasta el lunes

En plena celebración por la victoria, el español Richie González anunció que se quedará con el equipo hasta el día lunes primero de agosto, es decir, después de la serie contra Héroes de Falcón. «Son momentos de euforia y no quiero que la emoción domine mis palabras, pero durante el partido hablé con mis jugadores y les dije que si volteábamos el marcador, me quedaba hasta el lunes» explicó el madrileño. «Al final lo han hecho y cumpliré mi palabra, me quedo hasta el lunes» aseguró González.

«Es un grupo fantástico, eso lo vimos hoy quitándonos 18 puntos abajo. Creo que todavia el equipo tiene para mejorar, hay que afinar algunos detalles para Gaiteros alcance su máximo potencial, trabajaremos hasta la serie con Héroes (de Falcón)» continuó el Coach.

Gaiteros recibirá el viernes a Broncos de Caracas y despues el próximo domingo y lunes a Héroes. Posteriormente viajará a Barquisimeto para enfrentar a Guaros la próxima semana.

Gaiteros del Zulia 81 – Piratas de La Guaira 80

Cancha: PEBA

*Mejores anotadores Gaiteros:*

Clark: 25pts, 3rebs, 2asist

Wintering: 9pts, 7rebs (Game winner triple)

Barro: 24pts, 15rebs

Rondón: 9pts, 10rebs

Por: Lcdo. Jaime Ortega.

Texto: Angel T. Bracho C.

Fotos: Iván Ocando

