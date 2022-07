Municipio Lagunillas: Juramentan nueva directiva del Partido Primero Justicia

En medio de una alta participación de su militancia en este municipio, este martes la organización política Primero Justicia juramentó a su nueva junta directiva, quienes asumen desde ahora los nuevos retos de la tolda aurinegra en esta localidad .

La actividad de investidura de la nueva dirigencia municipal Lagunillense, fue realizada pasadas las siete de la noche en ciudad Ojeda, y estuvo encabezada por el dirigente Regional y ex gobernador del estado Zulia Pablo Pérez Álvarez , el Alcalde del municipio Baralt Ramón Bracho, Vicepresidente Regional de Organización y Delegado Municipal Pedro Guanipa , Vicepresidente de asuntos Políticos Diputada Elimar Díaz y Vicepresidente General de Nuevas Generaciones Diputado Ricardo Useche, esto luego de culminar con éxito el proceso interno del pasado 09 de Julio , y en dónde el conocido dirigente / concejal de este municipio Luis Augusto Martínez, obtuvo la preferencia para tomar las riendas de la organización política , de la mano de la Presidenta Adjunta Concejal Kristal Méndez pilares de la Unidad Democrática con sus demás directivos , municipales y parroquiales .

A su llegada al municipio Lagunillas, Pérez Álvarez conocido dirigente de la tolda Justiciera, quien fuera mandatario Regional y pre candidato presidencial aseguro, que se da una vez más, una muestra de unidad y compromiso político dentro de las filas de esta organización, que marca un ejemplo democrático a seguir, «este es la muestra del trabajo que venimos haciendo, y que sostenidamente vamos a seguir adelante» dijo Pérez, quien califico el Partido Primero Justicia como una piedra angular de lucha y bisagra para mantener la Unidad Democrática nacional.

Por otra parte, Pérez recordó, qué todos éstos movimientos que se han estado realizando van de la mano con el crecimiento sostenido de la militancia de la organización política, no sólo en Lagunillas si no en todos los municipios del estado Zulia, «incorporaciones, que no sólo han sido cualitativas sino cuantitativas, para lograr el cambio que todos estamos esperando», sentenció.

En sus palabras, el nuevo presidente de P.J en el municipio petrolero Concejal Luis Martínez y su adjunta a la Presidencia Concejal Kristal Méndez aseguraron , que vienen nuevos retos y nuevas acciones para, de forma definitiva enrunbarse por el camino de éxito y la prosperidad del país, «la democracia, la participación, la amplitud, las ganas de trabajar en equipo y es un mensaje claro de lo que se viene en el país» aseguro Martínez y Méndez quienes hicieron de una vez, el llamado al trabajo sostenido en todos los sectores de las seis parroquias del municipio.

De esta manera, queda instalada de forma oficial la nueva junta directiva del la organización política Primero Justicia en el municipio Lagunillas, una nueva junta directiva que ha anunciado como uno de sus primeros objetivos, amalgamar a todos sus militantes para en un gran esfuerzo lograr la Unidad definitiva de todos los factores democráticos en esta localidad.

