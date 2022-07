Danny Carrillo:“Hay que cumplir con los educadores y no irrespetarlos”

Los educadores son profesionales que forman, educan, se responsabilizan de las nuevas generaciones para que se instruyan como personas de bien. A ellos hay que cumplirles y no irrespetarlos, lo que rechazamos rotundamente desde nuestra institución”.

El presidente del Concejo Municipal de Junín, Danny Carrillo, expuso las razones por las que rechaza lo que considera una falta de respeto hacia los educadores, por la demora en el pago del bono vacacional.

“Hoy en día en Venezuela, el docente no tiene calidad de vida. Anteriormente, en este momento se esperaba el bono vacacional, que servía para viajar, pagar las deudas contraídas en su afán de progresar. Se usaba para terminar de construir su vivienda o pagar la cuota de su vehículo”.

Cuestiona que actualmente se espera para hacer un mercado o cubrir aspectos menores; que el dinero llegue a destiempo y fraccionado; y que no exista información oficial por parte del ministerio de Educación acerca de los montos que depositan.

“Incluso los sindicatos, que son firmantes de la Convención Colectiva, no están claros, lo que genera la duda y la especulación. Lo más lamentable es que no alcanza para casi nada, por eso como educadores nos solidarizamos”.

Manifestó que son dolientes, víctimas, pero también solidarios con quienes no gozan de este beneficio como lo contemplan los estándares internacionales.

“Esto no es una limosna ni un favor, es un derecho adquirido por cumplir dentro y fuera de las aulas ante la nación, con las responsabilidades y compromisos que cada docente tiene, que creen en Venezuela, no se van, que no quieren ir como náufragos por los mares o atravesar selvas para morir en el trayecto”.

Para finalizar, reiteró la exigencia a las autoridades del ministerio de Educación que respeten este beneficio, así como la Convención Colectiva, los tratados internacionales y la necesidad de los docentes.

Por: Lcdo. Jaime Ortega/Imagen: Cortesía.

