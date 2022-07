Municipio Cabimas: Representantes del Psuv se reúnen con el contralor Municipal por el caso de la presunta venta ilegal de vehículos

Para cerciorarse de como marchan las investigaciones en torno a la presunta venta ilegal de siete vehículos pertenecientes a la Dirección Municipal de trasnporte por parte de la actual administración local, este lunes se realizó un encuentro privado entre el Diputado a la Asamblea Nacional Rafael Nava, el concejal Gregorio Sánchez y el contralor Municipal de Cabimas Edegar Villalobos.

Así lo confirmó a NoticiasCol.com Sánchez, quien funge como Jefe de la fracción parlamentaria del partido Rojo en el Concejo Municipal cabimense, quien aseguró que el encuentro fue realizado en horas de la mañana en la sede de la contraloría municipal en donde, tanto el como el legislador Nava acudieron para exigir ser informados sobre cómo marchan las averiguaciones, iniciadas contra el Burgomaestre local Nabil Maalouf y otros funcionarios miembros de la actual administración del municipio Cabimas.

En sus palabras, Sánchez, aseguró que durante las conversaciones se pudo confirmar por parte de Villalobos, que ya se han iniciado algunos procesos de averiguaciones e investigaciones en torno a los presuntos hechos irregulares presentados en la Dirección Municipal de trasmporte, y el cual fuere denunciado hace algunos dias, «nos confirmó que si, ya se han iniciado algunas entrevistas e investigaciones en torno a está presunta venta ilegal de estos vehículos» aseguró.

Así mismo, el Concejal aseguró que tanto el diputado Rafael Nava, cómo su persona, consignaron por escrito al contralor Municipal la solicitud para investigar las otras direcciones y empresas paramunicipales dependientes del gobierno municipal, «hay presuntas ventas de otras unidades, no sólo en la Dirección de transporte si no en otras dependencias, no dicho por nosotros sino por las investigadores hechas por la contraloría municipal » sentenció.

Las averiguaciones continúan, tanto en la contraloría municipal cómo en la Asamblea Nacional, donde ya se solicito el inicio de una investigación formal sobre estos presuntos hechos irregulares cometidos en la actual administración local.

Por: noticiascol.com/Imagen: Cortesía.

noticiascol.com