Dr. Manuel Figuera: «Pese a que los casos de Covid-19 han aumentado, hay «menos personas hospitalizadas o muriendo»

Manuel Enrique Figuera, médico infectólogo y presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVInfectología), destacó que hay que entender que las vacunas han cambiado la evolución de la pandemia de la Covid-19.

Dijo que en los años 2020 y 2021, la cosa fue distinta, dado que «hoy en día, a pesar de que los casos han aumentado, las hospitalizaciones y muertes han sido menor».

«Han perdido un poco de potencia las vacunas. Generar nuevas vacunas o actualizarlas no es tan rápido, se ha demostrado que han sido seguras y por eso la necesidad de poner refuerzos», añadió.

Sostuvo que todos deberían tener una tercera dosis contra el Coronavirus y «esas cifras no se saben, apenas se habla de una cuarta dosis y es realmente en personas que por edad avanzada, que provoque una infección más severa».

«¿Cuántas personas tienen cuarta dosis? Probablemente muy pocas, pero tenemos personas que no tienen una segunda dosis. Esto no ha desaparecido», sumó.

El especialista aseveró que vacunarse cada cierto tiempo «no genera problema» y «estamos en medio de una pandemia en evolución que no conocemos qué pasará en 4 o 6 meses».

«Si hay personas que no se han vacunado y no quieren usar mascarillas, por supuesto que este problema no va a parar. En 2022, la cosa ha sido mejor, tenemos menos personas hospitalizadas o muriendo», expresó.

– Antibióticos no funcionan –

El médico infectólogo afirmó en La Romática 88.9 FM que los antibióticos no funcionan contra los virus, pues «estamos es generando resistencia a las bacterias». «Los antivirales sí se deberían mandar en casos de la Covid-19», recalcó.

Por: Lcdo. Jaime Ortega/Imagen: Cortesía

