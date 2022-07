SPB: Gaiteros presentará un reclamo a la liga por el estado del tabloncillo del Domo Olímpico

Arrancó la SPB y la primera polémica ya llegó. La humedad presente en el tabloncillo del Domo Olímpico de San Juan de los Morros puso en jaque la estabilidad y el físico de los jugadores y la franquicia musical informó que presentará un «reclamo formal» para evitar estas situaciones en un futuro.

«Es una vergüenza jugar en un tabloncillo así, han jugado con la salud de los protagonistas del juego», manifestó el coach comecandela Richi González en un comunicado del equipo. «No puede ser que un equipo haga el esfuerzo de traer a jugadores de las mejores ligas del mundo para que en su primer partido se estén jugando el físico y una lesión importante. Desde un principio he pedido que se parara el partido, incluso el coach del equipo contrario estuvo de acuerdo y aun así el Comisario los Árbitros no quisieron hacerlo»

«Es inaceptable jugar en una cancha así. Ya nos hemos quejado ante el Comisionado de la SPB y en las próximas horas formalizaremos nuestras quejas por escrito por lo ocurrido en la cancha de San Juan de Los Morros», explicó el vicepresidente Paul Romero Cavallo en ese mismo comunicado. «Perdimos un partido, eso es lo de menos; en el baloncesto se gana o se pierde y Llaneros hizo su trabajo para ganar. Lo que nos preocupa es que la integridad de los jugadores criollos de ambos equipos y de nuestros importados estuvo en serio riesgo y es algo que nos molesta sobremanera. No entendemos cómo si ambos entrenadores coincidieron en que no podía jugarse así, el partido no se detuvo»

El gran partido del rookie Brandon Johnson con 27 puntos en su debut con Gaiteros no fue suficiente para alcanzar la victoria y Llaneros se repuso este domingo tras su derrota anterior ante Brillantes.

