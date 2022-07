Colombia: Asesinan a machetazos y bala un venezolano

Los homicidios están a la orden del día en el municipio de Ciénaga. Esta vez, un hombre fue asesinado a bala y machete esa localidad del Departamento del Magdalena, después que desconocidos ingresaron a su casa y le dieran muerte a bala y machete.

De acuerdo con la información aportada por las autoridades, el hecho ocurrió la noche del miércoles en Cordobita.

Según se conoció, hasta esa zona rural llegaron cuatro sujetos y aprovechando la soledad de la zona, entraron a la vivienda de manera sigilosa y utilizando armas de fuego y machetes, le produjeron graves heridas a Rendile Pulgar que le causaron la muerte de manera inmediata.

Cometido el crimen, los implicados se dieron a la huida amparados bajo la oscuridad de la noche sin que nadie los haya podido identificar.

Un labriego del sector fue en búsqueda de su vecino para solicitarle un favor encontrando la dantesca escena.

«Cuando entré a la casa y fui en búsqueda el para que me prestara algunas herramientas, lo hallé sin vida y con múltiples heridas de tiro y machete. Hasta el momento no sabemos que pudo haber pasado», dijo el hombre quien por seguridad no reveló su identidad.

LLEGA DE LA POLICÍA

Notificados del caso, uniformados del Tercer Distrito de la Policía Metropolitana de Santa Marta, llegaron al lugar e iniciaron con las respectivas investigaciones para esclarecer lo qué pasó.

«Iniciamos con las entrevistas al igual que el trabajo de campo que nos permita armar el camino tendiente a esclarecer los móviles del homicidio. Este crimen no puede quedar en la impunidad», sostuvo un oficial de la Sijín.

INSPECCIÓN AL CADÁVER

Poco después, una comisión del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía se trasladó al sitio y realizó la inspección técnica del cadáver el cual fue llevado hasta la morgue de Medicina Legal del Hospital San Cristóbal de Ciénaga donde se realizó el procedimiento de la necropsia de rigor.

Por: Angelica Carmona/Imagen: Cortesía

