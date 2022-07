Colombia: Según Petro, considera prudente que Maduro no asista a su toma de posesión

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que no le parece prudente que Nicolás Maduro asista a su investidura que tendrá lugar el próximo 7 de agosto en Bogotá.

Petro se refirió a ese asunto en una entrevista con la W Radio, en la que también comentó la posibilidad de reanudar relaciones diplomáticas con Venezuela; rotas desde el 23 de febrero de 2019 por orden de Maduro en medio de una escalada de tensiones por el reconocimiento de Iván Duque a Juan Guaidó, como presidente interino.

En ese sentido, reafirmó que de los actos de investidura se encarga el Gobierno actual. Pero que a él le «parece que es prudente» que no asista Maduro porque la reanudación de relaciones es «un proceso de reconstrucción de muchas cosas»; que «no demanda acelere ni cosas simbólicas que no son hoy las más importantes».

LO QUE DIJO DUQUE SOBRE MADURO Y PETRO

El pasado sábado, Duque se refirió a la posible asistencia de Maduro a la investidura de Petro y dijo que mientras él sea el mandatario del país; el venezolano no entrará al territorio nacional porque no se le reconoce como jefe de Estado legítimo.

«No es un tema de dejar o no dejar entrar; es que Nicolás Maduro no es reconocido por mí como presidente legítimo de Venezuela y mientras yo sea el presidente de Colombia, él no entrará como presidente del Venezuela a territorio colombiano», afirmó.

TEMAS DE CONVERSACIÓN

En la entrevista, Petro habló además de la conversación que tuvo con Maduro después de las elecciones; en la que no hablaron de «temas específicos».

Sin embargo, dijo que «hay unos temas prioritarios: abrir el comercio en la frontera, recuperar la frontera para los dos Estados -lo cual implica correr, arrinconar, desalojar a los grupos armados que hoy están a lado y lado de la frontera-, y el tercero tiene que ver con Monómeros».

Por: Jaime Ortega/Imagen: Cortesía

Click en el icono y síguenos en las redes:

nam