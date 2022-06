Piqué arremete contra las cámaras de El Gordo y La Flaca.(video)

El futbolista español y exmarido de Shakira, Gérard Piqué se encuentra en el ojo del huracán luego de que protagonizó una violenta escena con uno de los corresponsales del programa El Gordo y la Flaca.

A través de un video difundido en las plataformas digitales se puede observar cuando el deportista sale de la casa de sus padres con sus dos hijos en su vehículo hasta llegar al aeropuerto.

En el audiovisual también se evidenció cómo el jugador se saltó varios semáforos en rojo a gran velocidad, a pesar de que iba en compañía de Milán y Sasha.

Al llegar al aeropuerto, el periodista Jordi Martin se le acercó para preguntarle cómo estaba, dejándole claro que no haría preguntas incómodas delante de sus hijos. Sin embargo, Piqué lo ignoró y empezó a caminar de manera acelerada, incluso dejando atrás a las dos criaturas.

El bochornoso momento fue capturado por Martin con su celular, quien aseguró que Gérard Piqué le tiró el teléfono al suelo y lo agredió verbalmente.

«Les cuento que Gerard Piqué me lanzó el teléfono al suelo, y me dijo varios insultos que prefiero no reproducir porque fueron bastante desagradables. Insultos que no pudimos captar porque el teléfono al caer al suelo se hizo daño», aseguró Jordi Martín.

Por: Angélica Carmona/Imagen: Cortesia

Click en el icono y síguenos en las redes:

revistaronda