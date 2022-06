Un día como hoy, 29 de junio en la historia: 1919 muere José Gregorio Hernández, médico, científico y santo venezolano

¿Qué ocurrió el 29 de junio? El 29 de junio es el día 180 del año en el calendario gregoriano. Quedan 185 días para finalizar el año. El día de hoy te traemos una lista de eventos que ocurrieron un día como hoy 29 de junio.

-1520: como consecuencia de las heridas infringidas por sus súbditos el día anterior, muere Moctezuma Xocoyotzin, emperador de México. El apedreamiento se produjo cuando, obligado por Hernán Cortés, se dirigió a su pueblo para tratar de negociar la obtención de un salvoconducto que permitiera a los españoles abandonar la capital. La multitud enfurecida por su aparente complicidad lo apedreó sin piedad.

-1850: en Canadá, un fósil extraño (actualmente llamado carbón) es descubierto en Vancouver.

-1886: nace Robert Schuman, político alemán-francés, es considerado como uno de los «padres de Europa» en referencia a su determinante participación en la creación de las Comunidades Europeas. Como miembro fundador del Movimiento Republicano Popular (MRP), fue uno de los principales dirigentes de la Cuarta República Francesa, siendo ministro de Finanzas, presidente del Consejo de Francia, ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Justicia. También se desempeñó como diputado de Mosela entre 1919 y 1962, con una pausa entre 1942 y 1946.

-1888: «Israel en Egipto” de Georg Friedrich Handel se graba en un cilindro de parafina. Es una de las primeras grabaciones musicales conocidas. “Israel en Egipto” es un oratorio bíblico, o una composición musical larga que incluye orquesta, coro y solistas, compuesta por Handel. A pesar de su poca popularidad, “Israel en Egipto” fue seleccionado por el coronel George Gourand, el agente de ventas extranjeras de Thomas Edison, para ser la primera grabación musical. Gourand realizó la grabación en el Crystal Palace de Londres, utilizando los cilindros de parafina amarilla de Edison; esencialmente cera para velas. La grabación era de varios miles de cantantes que entonaban “Moisés y los Niños de Israel”. Desafortunadamente, dadas las limitaciones de la tecnología de grabación de la época, la cantidad de voces, la distancia del dispositivo de grabación y los cantantes y la acústica del Crystal Palace, la grabación no fue de alta fidelidad y se degradó con el tiempo. Por mucho tiempo, “Israel en Egipto” fue una de las primeras grabaciones musicales conocidas que existió, hasta que el trabajo de Edouard-Leon Scott de Martinville fue redescubierto y reproducido. Scott de Martinville inventó el primer dispositivo de grabación de sonido que se conozca, el fonoautógrafo, patentado en Francia, en marzo de 1857.

-1900: nace Antoine de Saint-Exupéry, aviador y escritor francés, autor de la inmortal obra «El principito», metáfora sobre el sentido de la vida, la amistad y el amor.

-1900: se crea la Fundación Nóbel, la cual a partir de 1901 comenzó la entrega de los primeros premios que se otorgan a personas que hayan realizado investigaciones sobresalientes y contribuciones notables a la sociedad. A partir de 1968 se instauró el Premio Nobel de Economía, que no es uno de los originales, pues fue creado por iniciativa del Banco Central de Suecia, el Riksbank, para conmemorar su 300 aniversario. El origen de esta institución se remonta a 1896, cuando el inventor sueco Alfred Nobel falleció y dejó toda su fortuna para la creación de la Fundación, cuyo objetivo primordial es promover y recompensar los trabajos de investigación que se realizan en todo el mundo. La institución tiene a su cargo administrar los fondos, pero no interviene directamente en las deliberaciones ni en la selección de los premiados, para ello cuenta con organismos que se encargan de seleccionar y revisar los trabajos que se realizan anualmente, y que merecen un reconocimiento mundial.

-1919: muere José Gregorio Hernández, médico, científico y santo venezolano.

-1929: nace Oriana Fallaci, reconocida escritora y periodista italiana.

-1953: nace Colin Hay, músico escocés. Conocido por participar en el grupo Men at Work.

-1956: Marilyn Monroe contrae matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller.

-1958: Brasil gana su primer Mundial de Fútbol. Más adelante, el 29 de junio de 2002 ganaría su quinto título.

-1969: se publica ‘Music from the Film More‘ de la banda británica Pink Floyd.

-1993: muere Héctor Lavoe, reconocido cantante de salsa puertorriqueño.

-2005: muere Katharine Hepburn, actriz estadounidense, pionera del cine clásico. Es reconocida por películas como The Philadelphia Story, Woman of the Year, The African Queen, Bringing Up Baby, entre otros clásicos del cine.

-2007: Apple Inc lanza al mercado el teléfono iPhone (primera generación). Fue nombrado «Invento del año» por la revista Time en 2009. El primer anuncio para iPhone, titulado “Hello”, fue mostrado durante los 79th Academy Awards, el 25 de febrero de 2007.

-2008: la selección de fútbol de España gana su segunda Eurocopa luego de vencer a la selección alemana 1 por 0 en el Ernst-Happel-Stadion de Vienna.

-2009: Bernard Madoff es condenado a 150 años de prisión, por su fraude de unos US$ 50.000 millones en Wall Street.

-2014: Corea del Norte lanza 2 misiles balísticos de modelo Scud al mar oriental de Japón desde la ciudad de Wŏnsan

Por: Angélica Carmona/Imagen: Cortesia

Click en el icono y síguenos en las redes:

culturizando