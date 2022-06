Municipio Cabimas: Aprueban modificación de las tarifas para las patentes vehiculares

Con el voto de todo los concejales de la Unidad y el voto salvado de la fracción del Polo Patriótico, este martes el Concejo Municipal de Cabimas aprobó una nueva ordenanza para la modificación de las tarifas vigentes de las patentes vehiculares.

La ordenanza, fue aprobada en una nueva sesión ordinaria del Concejo Municipal Cabimense la cual fue encabezada por Yalineth Pirela Presidenta del Poder Legislativo Municipal y luego de realizarse dos agotadoras jornadas de discusiónes en mesas de trabajo donde se dieron a conocer las características y factibilidad de la propuesta, la cuál fue presentada por iniciativa del Alcalde de la ciudad, el Dr. Nabil Maalouf.

Durante el desarrollo del debate, tomo la palabra el Concejal Ángel Mata miembro de la comisión de Hacienda , quién por la fracción de la unidad presentó los argumentos antes los asistentes al salón de sesiones del Concejo Municipal, «decidimos convocar esas mesas de trabajo ante la comisión de Hacienda porque así es que se discuten las ordenanzas, dijo Mata, que informo que el Presidente del Sindicato de Transporte de Cabimas Emilio Velázquez fue notificado e invitado pero nunca asistió.

El Edil, miembro del partido Acción Democrática aseguró que las reformas para la ordenanza de patentes de vehículos en la ciudad, no se discutían desde el 14 de marzo del año 1997, por lo cual la referencia financiera de los montos han variado y no se corresponde de ninguna manera a la realidad actual del país, «hoy tenemos una moneda expresada en once ceros menos que en esa época, imagínense», recalcó.

*El Polo patriótico no votó*

Al momento de su aprobación, los Concejales miembros del Polo patriótico salvaron su voto, por considerar que no se podía aprobar nada sin antes escuchar a los representantes del Sector Transporte, así lo aseguró el Concejal suplente Ángel Atencio incorporado a la sesiones en sustitución de Gregorio Sánchez, «debemos incluir la participación de los choferes del municipio de todos los sectores que son parte de este tema, pedimos una segunda discusión» dijo Atencio edil perteneciente al Movimiento Electoral del Pueblo, MEP.

Luego de la aprobación de la nueva ordenanza municipal, las tarifas para el pago de la conocidas patentes vehiculares, las cuales se cancelan una vez al año y ahora se harán a través de Satrica, serán expresadas según lo ordena la ley en Petros y serán publicadas en los próximos días en Gaceta oficial municipal, entre las modificaciones más sonadas estuvo la patente de carritos por puestos y transporte público, la cual quedó fijada al cambio oficial a moneda nacional en 32 , 3 Bolívares digitales.

Así, de esta manera queda aprobada por parte de los Concejales de la ciudad está nueva modificación al costo de las patentes vehiculares, iniciativa llevada al seno del Concejo Municpal por parte del Alcalde el Dr. Nabil Maalouf, esto con el objetivo de mejorar la recaudación fiscal del municipio en beneficio de todos los habitantes de la ciudad.

Texto: Jaime Ortega/Imagen: Prensa Alcaldía de Cabimas

