Directiva designada desde Caracas toma el Hospital General del Sur

La nueva directiva designada por el Gobierno nacional tomó la tarde de este martes, 28 de junio, el Hospital General Sur Dr. Pedro Iturbe de Maracaibo, acompañada de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, y aunque hubo descontento por parte de los trabajadores por la designación hecha por el Ejecutivo no se suscitó ningún incidente.

Foco Informativo intentó conversar con la anestesióloga Marniel Bastidas Pérez, recién nombrada directora del centro asistencial, pero prefirió no ofrecer declaraciones,aunque aseguró que recibiría a los medios de comunicación en los días siguientes.

Ibis Coronel, directora saliente, detalló que el Hospital General del Sur seguirá a cargo de la Secretaría de Salud de la Gobernación del estado Zulia, respetando el nombramiento que realizó Caracas.

La semana pasada Coronel señaló a informó a Foco Informativo que una comisión del Ministerio para la Salud la visitó en su oficina con la Gaceta 42.400, ya publicada, para informarle que no estaría más a cargo del lugar, lo que causó el malestar entre los trabajadores por lo que organizaron concentraciones en apoyo a Coronel.

Los empleados indicaron que durante la administración de la doctora Coronel, designada por el gobernador Manuel Rosales, iniciaron los trabajos para mejorar las emergencias de adultos y niños, los cuales estaban a punto de culminar. También indicaron que los insumos no faltaron desde que el gobierno regional asumió la administración.

“A nosotros, el personal de limpieza, no nos faltaban guantes y mejoramos al mil (por ciento). Por ahora no está planteado renunciar, pero si me meten con nuestro sueldo que es el sustento de nuestra comida trabajaremos”, indicó una obrera del hospital.

Por: Angélica Carmona/Imagen: Cortesia

Click en el icono y síguenos en las redes:

focoinformativo.com