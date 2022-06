Una de las hijas de Chiquinquirá Delgado participó en el nuevo video de Prince Royce y Nicky Jam.(video)

La hija de la querida animadora venezolana, Chiquinquirá Delgado, Marielena Dávila tuvo una pequeña, pero destacada participación en el videoclip del tema «Si te preguntan», de Prince Royce con Nicky Jam y Jay Wheeler.

La canción fue estrenada el pasado viernes 24 de junio en MTV Live y MTV Latinoamérica, es una bachata que habla de destacar lo bonito y lo positivo de un romance ya concluido, en lugar de centrarse en los malos recuerdos.

«Qué lindo quedó este video y qué lindo ser parte de él», escribió en su cuenta de Instagram la también actriz, de 30 años de edad.

En el audiovisual, la hija de Guillermo Dávila aparece junto a otras dos modelos. Las tres dan vida a las ex novias de los intérpretes, con quienes se reencuentran en un local donde estos están en plena actuación musical.

«Si te preguntan qué pasó entrenos. Que eso se quede entre nosotros dos. No des la versión tuya. Porque eso no me ayuda», cantan los artistas urbanos en el inicio de la bachata.

«Ta’ bien diles que no fui el mejor. Pero no me hagas ver como un perdedor. Diles que conmigo conociste el amor. Que no eran frías mis noches en Nueva York», dice la canción más adelante.

La participación de la también modelo nacida en Caracas en el video fue muy celebrada en sus redes sociales.

Por: Angélica Carmona/Imagen/video: gossipvzla

