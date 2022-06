Un día como hoy, 28 de junio en la historia: 1820 se desmiente la creencia popular de que los tomates eran venenosos

¿Qué ocurrió el 28 de junio? El 28 de junio es el día 179 del año en el calendario gregoriano. Quedan 186 días para finalizar el año. A continuación te presentamos una lista de eventos que sucedieron un día como hoy 28 de junio.

-Hoy se conmemora el Día internacional del Orgullo Gay. Este día se realizan una serie de eventos que cada año los colectivos LGBT celebran de forma pública para instar por la tolerancia y la igualdad de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. La noción básica del «orgullo LGBT» consiste en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, cualquiera sea su sexo, orientación sexual o identidad sexual. El término escogido («orgullo»), tiene probablemente más sentido, desde un punto de vista filológico, en inglés que en español. En efecto, la idea que parece transmitir este concepto es más bien la de una dignidad intrínseca de cada ser humano, que no debe verse afectada por su conducta ni orientación sexuales. En tal sentido, la traducción más correcta debería ser dignidad LGBT.

-767: muere Pablo I, papa italiano (757-767).

-1712: nace Jean-Jacques Rousseau filósofo franco-suizo cuyas ideas influyeron en gran medida en la Revolución Francesa, el desarrollo de las teorías liberales, y el crecimiento del nacionalismo. Su obra más conocida fue «El contrato social». En sus escritos mantuvo que «El hombre es bueno por naturaleza».

-1820: se desmiente la creencia popular de que los tomates eran venenosos, abriendo las puertas para que las culturas occidentales consumieran salsa de tomate, gazpacho y sándwiches de tomate con entusiasmo.

-1836: muere James Madison, 4.º presidente estadounidense (1809-1817) Es considerado uno de los más influyentes de los «Padres fundadores de los Estados Unidos» por su contribución a la redacción de la Constitución de los Estados Unidos y a la Carta de Derechos de los Estados Unidos, a tal punto que es apodado «El Padre de la Constitución» (n. 1751).

-1846: el músico y fabricante de instrumentos musicales belga Antoine-Joseph ‘Adolphe’ Sax patentó el saxofón. Adolphe Sax era un fabricante de instrumentos, flautista y clarinetista nacido en Dinant (Bélgica) que trabajaba en París. Mientras estaba trabajando en la tienda de instrumentos de su padre en Bruselas, Sax comenzó a desarrollar un instrumento que tenía la proyección de un instrumento de viento-metal con la movilidad de un instrumento de viento-madera. Otra prioridad era crear un instrumento que, aunque similar al clarinete, pero transitado una octava, a diferencia del clarinete, que eleva su altura doce tonos cuando transita. Un instrumento que transita una octava tendría idéntica digitación para ambos registros. Esto también permite a los saxofonistas hacer un mejor uso de los sobretonos. A principios de los años 1840, Sax había construido varios saxofones de diferente tamaño y recibió una patente de 15 años para el instrumento el 28 de junio de 1846. La patente de Sax expiró en 1866. A partir de entonces numerosos saxofonistas y fabricantes de instrumentos pusieron en práctica sus propias mejoras al diseño y llaves del instrumento.

-1914: el archiduque Franz Ferdinand, heredero del Imperio Austro-Húngaro, fue asesinado a tiros junto a su esposa por un nacionalista serbio en Sarajevo (Bosnia), detonando el inicio de la Gran Guerra. El archiduque viajó a Sarajevo en junio de 1914 para inspeccionar las fuerzas imperiales en Bosnia y Herzegovina, antiguos territorios otomanos en los Balcanes que fueron anexados por Austria-Hungría en 1908; esto provocó la indignación de los nacionalistas serbios, que creían que dichos territorios debían formar parte de la nación serbia. La fecha prevista para su visita, el 28 de junio, coincidía con el aniversario de la primera batalla de Kosovo, en 1389, en la que Serbia fue derrotada por los turcos. El 28 de junio era también el aniversario de bodas de Franz Ferdinand con su mujer Sophie: ellos estaban de gira en Sarajevo en un coche abierto, con muy poca seguridad, cuando el nacionalista serbio Nedjelko Cabrinovic arrojó una bomba en su coche, la cual hirió a un oficial y algunos transeúntes. Más tarde ese mismo día, la procesión del archiduque tomó un giro equivocado en el cruce de Appel Quay y Franzjosefstrasse, donde otro joven nacionalista, Gavrilo Princip, atacó al coche, disparando a Franz Ferdinand y Sophie a quemarropa. Ambos murieron una hora más tarde. Este hecho desencadenó una serie de acontecimientos: Austria-Hungría culpó al gobierno serbio por el ataque y expresó su voluntad de solucionar la cuestión del nacionalismo eslavo de una vez por todas. Por su parte, Rusia apoyó a Serbia. La declaración de guerra del gobierno austro-húngaro llegó luego de recibir garantías del líder alemán Kaiser Wilhelm de que Alemania apoyaría su causa en el caso de una intervención rusa, que probablemente implicaría a Francia y posiblemente a Gran Bretaña. El 28 de julio, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, y la frágil paz entre las grandes potencias de Europa se derrumbó. Una semana más tarde, Rusia, Bélgica, Francia, Gran Bretaña y Serbia se habían alineado contra Austria-Hungría y Alemania, y la Primera Guerra Mundial había comenzado.

-1919: en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles de París (Francia) se firma el Tratado De Versalles, un acuerdo de paz, tras la conclusión de la I Guerra Mundial, entre Alemania y las potencias aliadas vencedoras, mediante el cual los alemanes debía hacer frente a una cuantiosa indemnización (269 mil millones de marcos de oro a pagar en 42 anualidades), en concepto de reparaciones de guerra para resarcir a las potencias aliadas por los daños causados durante el conflicto. John Maynard Keynes, economista británico, adviirtió que las indemnizaciones de guerra impuestas a Alemania en este Tratado causarían estragos en la economía mundial y que el Tratado en sí, más que un acuerdo de paz era una declaración de guerra. La hiperinflación alemana de 1923 y la depresión mundial de 1929, le dieron la razón. Keynes defendió el gasto gubernamental para crear empleo. La creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial se debieron en gran parte a las ideas de este brillante economista.

-1926: nace Mel Brooks, guionista, actor y director de cine estadounidense. Es conocido por participar en films como Spaceballs, Young Frankenstein, The Producers, Blazing Saddles, entre muchas otras más.

-1948: nace Kathy Bates, actriz estadounidense. Conocida por participar en producciones como American Horror Story, Misery, Titanic, Dolores Caliborne, entre muchas otras más.

-1963: Julio Cortázar publica Rayuela. Escrita en París, se trata de una narración introspectiva, en monólogo interior, que narra la historia de Horacio Oliveira, su protagonista, de un modo tal que juega con la subjetividad del lector y tiene múltiples finales. A esta obra suele llamársela «antinovela», aunque el mismo Cortázar prefería denominarla «contranovela». Si bien el estilo que se mantiene a lo largo de la obra es muy variado, se la considera una de las primeras obras surrealistas de la literatura argentina. «De alguna manera es la experiencia de toda una vida y la tentativa de llevarla a la escritura», dijo Cortázar de Rayuela cuando se le preguntó qué significaba para él.

-1966: nace John Cusack, actor estadounidense. Participó en largometrajes como Being John Malkovich, Grosse Pointe Blank, Better Off Dead, High Fidelty, entre muchas otras.

-1966: se produce la autodenominada Revolución Argentina que derroca al presidente constitucional Arturo Umberto Illia.

-1968: nace Chayanne, reconocido cantante y actor puertorriqueño.

-1978: Estados Unidos lanza el satélite de observación marina Seasat.

-1989: en Kosovo, Slobodan Milošević pronuncia el célebre discurso de Gazimestan para conmemorar el 600 aniversario de la batalla de Kosovo, en el que se enfrentaron el reino medieval serbio y el imperio otomano.

-1999: el papa Juan Pablo II, reconoció como venerable al religioso español Jerónimo Usera.

-2007: se firma del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Estados Unidos

-2009: en Honduras, de madrugada, el Ejército da un golpe de Estado y detiene al presidente de la República Manuel Zelaya, y lo deporta a Costa Rica. El jueves anterior, día 25, los militares habían tomado Tegucigalpa, creando gran confusión en las calles. El presidente se pertrechó en su palacio presidencial y la Corte Suprema de Justicia restituyó en su cargo al general Romeo Vásquez al tiempo que los portavoces del presidente Zelaya anunciaban el inminente nombramiento de otro general. El viernes día 26, el general Vásquez ordenó a los militares que regresaran a sus cuarteles. El sábado 27, el presidente declaró tener controlada la situación «mientras no dé órdenes que afecten a los ricos».

