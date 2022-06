Claves para evitar el dolor de espalda

El peso del equipaje, posturas inadecuadas, cambios de temperatura y de hábitos son algunas de las causas que pueden provocar molestias y contracturas en los largos viajes vacacionales, por ello, Angelini Pharma recomienda el uso de maletas con ruedas, la utilización de calzado y ropa cómodo y evitar el aire acondicionado directo sobre la espalda, para prevenir dolores musculares.

El experto de Angelini Pharma, Pablo de la Serna, ha recomendado que el equipaje sea lo más ligero posible, utilizar una maleta con ruedas y tener cuidado al cargarla. En caso de cargar el peso en la espalda, se aconseja una mochila con bandas anchas para repartir el peso de forma equilibrada.

Asimismo, la ropa y el calzado también son importantes para evitar molestias. «Tanto si durante las vacaciones realizamos largas caminatas como si estamos de pie por las esperas en estaciones y aeropuertos, la ropa holgada y un calzado adecuado revertirán positivamente en el bienestar de toda la musculatura», ha explicado.

También en verano el aire acondicionado se ha vuelto imprescindible en las zonas con temperatura muy altas. Para que no afecte negativamente a los músculos, el fisioterapeuta recomienda «controlar la dirección del aire para que no vaya directo a cuello y espalda, o bien cubrirlos si no es posible evitar que impacte directamente en estas zonas».

En el caso de la existencia de dolores, el fisioterapeuta ha asegurado que los medios de transporte para los viajes también tienen un papel determinante en el origen de los dolores lumbares. «No es lo mismo viajar conduciendo en coche, que desplazarse en avión, en tren o en autobús, con poco espacio para estirar las piernas», ha explicado.

Por otra parte, «mientras que en el avión las piernas se entumecen y pueden presentar problemas de circulación causados por el cambio de presión; en el coche, el autobús o el tren las cervicales y la región lumbar son las que se llevan la peor parte al estar en tensión».

En cualquier caso, existen algunas causas comunes que pueden provocar dolor de espalda en los viajes largos, independientemente del medio de transporte que se utilice. «Cargar con maletas pesadas puede afectar a las lumbares», ha afirmado Pablo de la Serna. Sin embargo, también ha reparado en que se debe prestar atención a la postura.

«Si nos quedamos dormidos durante el viaje, solemos torcer el cuello o girar la columna de forma perjudicial para la espalda». El experto aconseja también llevar cuidado con el uso del móvil u otros dispositivos electrónicos como tabletas que «sin ninguna duda, han incrementado las molestias, debido a su uso excesivo, que suele ir unido a una flexión excesiva del cuello para mirarlos».

Por: Angélica Carmona/Imagen: Cortesia

infosalus.com