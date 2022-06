Un día como hoy, 27 de junio en la historia: 1972 Nolan Bushnell y Ted Dabney fundaban en Estados Unidos la empresa de videojuegos Atari

¿Qué ocurrió el 27 de junio? El 27 de junio es el día 178 del año en el calendario gregoriano. Quedan 187 días para finalizar el año. Veamos algunos eventos importantes que ocurrieron un día como hoy 27 de junio.

-Se celebra en Venezuela el día del periodista en conmemoración a la impresión del primer ejemplar del periódico ‘El Correo del Orinoco’ fundado por Simón Bolívar.

-1709: Pedro el Grande derrota a Carlos XII de Suecia en la Batalla de Poltava.

-1844: es asesinado en una cárcel de Illinois (Estados Unidos) Joseph Smith, fundador de «La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días», más conocidos como mormones, por una turba del movimiento anti mormón que ha asaltado el penal. Smith y sus seguidores eran mal vistos por sus prácticas poco ortodoxas, entre ellas la poligamia, y fueron perseguidos por el este de los Estados Unidos. Tras su muerte, Brigham Young, su sucesor, dirigió en 1846 un éxodo de mormones al oeste de los EE.UU. en busca de libertad religiosa. En julio de 1847, llegaron cerca del Lago Salado, en Utah, y fundaron Salt Lake City.

-1898: Joshua Slocum completa un viaje solo alrededor del mundo, convirtiéndose en el primero en circunnavegar de esa forma.

-1905: ocurre el famoso motín del acorazado Potemkin (buque de guerra de gran tonelaje) de la Flota rusa del Mar Negro. El buque se hizo también famoso por la sublevación de su tripulación contra sus opresivos oficiales, el 27 de junio de 1905. Este hecho fue visto posteriormente como un paso inicial hacia la revolución rusa de 1917, y se convirtió en la base histórica para la película muda de Sergei Eisenstein «El acorazado Potemkin». La chispa que hizo estallar el motín fue iniciada por el infante de marina Ippolit Giliarovsky, quien amenazó con tomar represalias contra varios miembros de la tripulación que se negaban a comer la carne, en la que se habían descubierto gusanos, tras ser embarcada desde la torpedera N267, que actuaba como buque de enlace y correo. Al parecer Giliarovsky reunió a dichos marineros en una zona en cuyo suelo se había extendido una lona impermeable, y donde esperaban infantes de marina armados. Los marineros asumieron que iba a celebrarse una ejecución en grupo, y se abalanzaron sobre los infantes desencadenando así el conflicto armado entre de oficiales y marinos de guerra. De un total de 800 hombres a bordo, sólo sobrevivieron 31.

-1910: en México resulta reelecto por séptima vez el Presidente Porfirio Díaz. La oposición alertó que el resultado había sido manipulado. Díaz, que había anunciado su retirada el año anterior, decidió presentarse al ver el impacto popular de Francisco Madero, candidato del partido antirreeleccionista.

-1942: nace Bruce Johnston, músico estadounidense. Conocido por ser parte del grupo The Beach Boys.

-1942: Vito Dumas inicia viaje alrededor del mundo por la ruta del paralelo 40. Tuvo 401 días de navegación solitaria.

-1963: lanzamiento del satélite estadounidense de observación nuclear Hitch Hiker 1.

-1966: nace J. J. Abrams, escritor, productor, actor, director y compositor de cine y televisión estadounidense. Conocido por producciones como Lost, Fringe, Felicity, Star Wars: The Force Awakens, entre muchas otras.

-1972: Nolan Bushnell y Ted Dabney fundaban en Estados Unidos la empresa de videojuegos Atari, una de las más exitosas de su país. Ese mismo año lanzaron PONG, un popular videojuego basado en el tenis de mesa. La videoconsola se conectaba a la televisión, y los jugadores manejaban paletas que se movían verticalmente a ambos lados de la pantalla. En 1976, Atari fue vendida a la compañía Warner Communications. Poco tiempo después llegó al mercado la exitosa consola Atari 2600. A comienzos de la década de 1980, ante la aparición de competidores como la videoconsola Intellivision, de Mattel, se lanzó la Atari 5200. Esta presentaba diversas mejoras en los gráficos y controladores, sin embargo, no llegó a tener tanto éxito como su predecesora, la Atari 2600. En 1984, luego de una crisis del mercado de los videojuegos, Warner vendió Atari al empresario Jack Tramiel, fundador de Commodore International. Jaguar, la última consola de Atari, fue lanzada en 1993, pero no pudo hacerle frente a grandes competidores de la industria del videojuego como Nintendo y Sega.

-1975: nace Tobey Maguire, actor estadounidense. Reconocido por interpretar el papel de Peter Parket/Spider-Man en la trilogía de Spider-Man.

– 1976: nace el actor brasileño Wagner Moura, recordado por darle vida al narcotraficante Pablo Escobar en la serie de Netflix, ‘Narcos’.

-1986: nace el actor inglés Sam Claflin, conocido por películas como Me before you y la saga de The Hunger Games.

-1999: Tony Hawk consigue completar una pirueta aérea de 900 grados por primera vez en la historia del skateboarding.

-2001: muere Jack Lemmon, actor y director estadounidense. Participó en más de 60 films, de los cuales se destacan Some Like It Hot, The Apartment, The Odd Couple, Days of Wine and Roses y Mister Roberts. Fue nominado a 8 premios Óscar y obtuvo 2 de ellos, uno por mejor actor y otro por mejor actor de reparto.

-2006: Ronaldo se convierte en el mayor goleador de la historia de Copas Mundiales de Fútbol (15 goles) hasta esa fecha. Fue superado en 2014 por Miroslav Klose (16 goles).

-2007: Tony Blair dimite como Primer Ministro del Reino Unido.

-2009: la Torre de Hércules es declarada Patrimonio de la Humanidad.

Por: Angélica Carmona/Imagen: Cortesia

Click en el icono y síguenos en las redes:

culturizando