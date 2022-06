En terapia intensiva actriz venezolana Rosario Prieto, tras sufrir un infarto

La actriz venezolana Rosario Prieto, de 80 años de edad, sufrió un infarto durante la madrugada de este sábado, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro de salud donde se encuentra actualmente en terapia intensiva.

“La primera actriz Rosario Prieto sufrió en la madrugada de hoy un infarto del corazón”, informó a través de un comunicado la Fundación Parkinson Caracas, quien estuvo en contacto con el doctor de la intérprete.

Fuentes cercanas a la familia de la actriz informaron que si bien su estado de salud es complejo, actualmente se encuentra en una condición estable.

“También (el director de la fundación) conversó con su hija Carolina, quien le comunicó que a su mamá la tenían en cuidados intensivos y que su estado de salud es delicado pero la tienen estabilizada. Rosario Prieto está a la espera de que le hagan un cateterismo stent”, añadieron desde la fundación en una publicación de Instagram.

Lucha contra el párkinson

A finales del año 2021, luego de realizarse las pruebas correspondientes, fue diagnosticada con párkinson en una etapa temprana. Pese a esto, Prieto había indicado que continuaba haciendo su vida con normalidad a tal punto que pudo continuar su carrera en la actuación protagonizando en el mes de marzo la obra de teatro Sin fecha de vencimiento, una comedia en la que también participó la actriz Carmen Julia Álvarez.

En entrevista con El Diario, la actriz reveló que como parte de los efectos del párkinson, la cual es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por movimientos musculares involuntarios, durante un tiempo no fue capaz de caminar sin asistencia.

“Llegó un momento en que no caminé, daba tres pasos y ya. No me podía levantar de la cama sola, tenían que ayudarme”, contó.

Destacó que gracias a su esfuerzo y la ayuda de terapeutas pudo recuperar su movilidad, al mismo tiempo que agregó que ser diagnosticado con la enfermedad no representa una sentencia de muerte.

“Yo sigo trabajando y lo digo para darle fuerza y valor a todo el que esté en condiciones de párkinson: que sepan que la vida no se termina ahí”, afirmó durante la entrevista realizada en febrero de este año.

Durante su carrera Rosario Prieto ha participado en decenas de producciones televisivas, películas, comerciales y obras de teatro, lo que le permitió gozar de gran popularidad en Venezuela durante años.

Por: Angélica Carmona/Imagen: Cortesia

Click en el icono y síguenos en las redes:

eldiario