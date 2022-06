EE.UU: Joven venezolano muere ahogado en un lago de Utah intentando salvar a su hermano gemelo

Un venezolano de 18 años murió ahogado cuando intentaba salvar a su hermano gemelo

quien se estaba ahogando en el lago Deer Creek, en Utah, Estados Unidos.

El migrantes tenía 9 meses que había llegado a Estados Unidos con su familia. Era de Maracaibo, estado Zulia.

Falleció ahogado un venezolano intentando salvar a su hermano gemelo en un lago Deer Creek, en Utah, Estados Unidos durante la celebración Día del Padre.

El joven de 18 años, llamado Jhon Ballan, fue hallado a orillas del lago, tras ser arrastrado por las fuertes olas y el viento, cuando intentó salvar a su hermano gemelo, Jack, quien se lanzó al agua sin su chaleco salvavida y se estaba ahogando.

“Yo estaba nadando, pero el viento y las olas me echaban para atrás, y después las olas me tragaban. Tragaba agua, me costaba respirar y gritaba ayuda, que no aguanto. Veo a mi hermano que esta nadando, cerré los ojos un momento y al abrirlos no vi a mi hermano” dijo su hermano gemelo al canal de televisión Telemundo Utah.

El cuñado de Ballan, Marco Cedeño, afirmó al canal de televisión Telemundo Utah, que desconocían que estuviera en el agua.

