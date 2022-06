Un día como hoy, 23 de junio en la historia: 1868 Christopher Latham Sholes recibe la patente del invento en el que había trabajado los últimos años: la máquina de escribir

¿Qué ocurrióel 23 de junio? El 23 de junio es el día 174 del año en el calendario gregoriano. Quedan 191 días para finalizar el año. Te presentamos una lista de algunos eventos importantes que ocurrieron un día como hoy 23 de junio.

-1868: Christopher Latham Sholes, un inventor y político estadounidense, recibe la patente del invento en el que había trabajado los últimos años: la máquina de escribir. Sholes, además, inventó la máquina de contar billetes y el teclado «QWERTY» que se usa en la actualidad.

-1869: en Venezuela, el general Venancio Pulgar declara la independencia del estado Zulia; sin embargo, es sofocado al tiempo.

-1894: en París se funda el Comité Olímpico Internacional.

-1912: nace en Londres Alan Mathison Turing, matemático, científico, criptógrafo y filósofo inglés, considerado uno de los padres de la ciencia de la computación siendo el precursor de la informática moderna. Turing se reveló como un hacker total cuando durante la Segunda Guerra Mundial colaboró en el diseño de un dispositivo de análisis criptográfico llamado la Bombe, capaz de descifrar los mensajes en clave de la máquina alemana Enigma, usada por los nazis para dirigir sus operaciones navales. Gracias a su labor, los aliados ganaron la contienda antes de lo previsto. Sin embargo, tuvo una vida corta y trágica porque la homosexualidad era ilegal en la Inglaterra postvictoriana. En 1952 fue procesado después de que su amante Arnold Murray entrara a robar en su casa con ayuda de un cómplice. Turing denunció el delito y durante la investigación policial reconoció que era gay, convencido de que no tenía nada de qué avergonzarse. Fue imputado por indecencia grave y perversión sexual, y tuvo que elegir entre ir a la cárcel o someterse a un tratamiento con estrógenos para corregir su “defecto”. Optó por la castración química, que le produjo fatales efectos secundarios, como impotencia y crecimiento de los pechos. Dos años después murió envenenado con cianuro, supuestamente contenido en una manzana que se halló mordisqueada junto a su cadáver.

-1942: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ocurre primera ejecución en cámara de gas de judíos en Auschwitz.

-1956: nace Frances McDormand, actriz estadounidense, reconocida por participar en films como Fargo, Almost Famous, Burn after reading, entre otros clásicos del cine.

-1959: fallece el francés Boris Vian, un autor prolífico, y siempre controvertido. Aparte de escritor, poeta y traductor, fue ingeniero, cantante y músico de jazz. Vian firmó una decena de obras de literatura, la letra de cientos de canciones y varios libretos de ópera. Entre sus obras literarias se encuentran ‘La espuma de los días’ (‘L’écume des tours’, 1946); ‘Las hormigas’ (‘Les fourmis’, 1949); ‘La hierba roja’ (‘L´herbe rouge’, 1950); ‘El arrancacorazones’ (‘L’arrache-cœur’ ,1953); y ‘El Lobo – Hombre’ (‘Le loup-garou’), una serie de cuentos cortos que escribió entre 1945 y 1952. Utilizó numerosos heterónimos, como Vernon Sullivan, Boriso Viana, o los anagramas Baron Visi, Brisavion, Navis Orbi o Bison Ravi, entre otros. Murió en 1959 antes de cumplir 40 años, cuando se encontraba en el preestreno de la adaptación cinematográfica de su novela ‘Escupiré sobre vuestra tumba’ de 1946 (en francés ‘J’irai cracher sur vos tombes’), controvertida obra que aborda las condiciones de vida de la raza negra estadounidense.

-1961: entra en vigor el Tratado Antártico. Aunque se firmó el 1 de diciembre de 1959, es este día cuando entra en vigor el Tratado Antártico que reserva a la totalidad de dicho continente, incluyendo las barreras de hielo ubicadas al sur de los 60° de latitud sur, para la libre investigación científica y no política, limitando las actividades a misiones pacíficas y en particular a las científicas. Establece asimismo el intercambio de información, de personal científico, de observaciones y resultados sobre las actividades realizadas por los signatarios del Tratado, quedando expresamente prohibido cualquier acto militar así como el uso castrense de las bases. Se prohíbe asimismo el ensayo de cualquier clase de arma, las explosiones nucleares o el almacenamiento de material radiactivo. El uso de energía o material nuclear debe ser acordado por todas las partes signatarias del Tratado.

-1968: en el Estadio de River Plate de Argentina, ocurre la denominada Tragedia de la Puerta 12, cuando murieron aplastadas 71 personas y resultaron heridas 113, a la salida del partido de fútbol disputado ese día entre el equipo local y su clásico rival Boca Juniors. Se trata de una de las mayores catástrofe de la historia del deporte argentino. La tragedia se produjo en medio del segundo tiempo del partido, en la Puerta 12, una de las que facilitaban la salida de los simpatizantes visitantes; en ese caso de Boca. Por causas nunca aclaradas, el sector de salida a la calle, luego de las escaleras, no se encontraba liberado, y la presión de la multitud que salía causó la muerte de las 71 víctimas, la mayoría de los cuales eran menores de edad. La investigación penal finalizó sin que se hallaran culpables del siniestro: algunos testimonios sostuvieron que los molinetes se encontraban colocados y que ello impidió la salida de la multitud, mientras que otros afirmaron que la salida no fue posible porque la Policía Federal lo impidió. Inicialmente, dos directivos de River fueron procesados por ser sospechosos de negligencia, pero la Cámara de Apelaciones dejó el procesamiento sin efecto y la causa fue archivada. El hecho adquirió las características de un tabú y no fue recordado ni por Boca, ni por River. En 2018, al cumplirse 50 años de las muertes, el Club Boca Juniors pidió perdón por no haber recordado a las víctimas, comprometiéndose así a hacerlo de allí en adelante.

-1970: nace Yann Tiersen, músico y compositor francés, conocido por participar en la Banda sonora de la famosa película francesa Amélie.

-1972: Escándalo Watergate, el presidente Richard Nixon es investigado por la por obstruir las averiguaciones del FBI.

-1972: nace Zinedine Zidane, futbolista y entrenador francés. Campeón del mundo en 1998.

-1977: nace Jason Mraz, cantautor estadounidense cuyo estilo musical está influenciado por el reggae, el pop, el rock, el folk, el jazz y el hip hop. Mraz lanzó su álbum de debut, ‘Waiting for My Rocket to Come’, que contiene el sencillo con moderado éxito «The Remedy (I Won’t Worry)»; sin embargo, se hizo internacionalmente conocido cuando lanzó el primer sencillo de su tercer álbum, «I’m Yours», que alcanzó el puesto número 6 en la Billboard Hot 100, lista en la que también estuvo durante 76 semanas. La canción fue un gran éxito comercial en los EE. UU. y recibió la certificación de triple platino de la RIAA por la venta de más de 3 millones de copias; además, fue un éxito internacional y encabezó las listas en Estados Unidos y Nueva Zelanda.

-1984: nace Duffy, reconocida cantante y compositora británica.

-1993: en Lausana (Suiza) se inaugura el Museo Olímpico.

-1996: Japón, se lanza al mercado la famosa consola de videojuegos Nintendo 64, una de las consolas más exitosas de todos los tiempos.

Por: Angélica Carmona/Imagen: Cortesia

