Municipio Cabimas: Atención comunitaria a la escuela Valmore Rodríguez del sector La Montañita por parte de la primera dama

En aras de continuar atendiendo a las comunidades e instituciones educativas de la ciudad con actividades recreativas y sociales, el Alcalde de Cabimas Dr. Nabil Maalouf y la primera dama MSc. Liliana Sánchez de Maalouf siguen abocados en los diferentes sectores del municipio con la finalidad de llevarle un rato de disfrute a los pequeños de la casa.

Bajo el eslogan «Atención Comunitaria a las Escuelas de Cabimas» la MSc. Liliana Sánchez de Maalouf da inicio a una serie de actividades que se estarán realizando a lo largo y ancho del municipio. En tal sentido, todo su equipo de trabajo se dirigió la mañana de éste miércoles 22 de junio hasta la Escuela Básica Valmore Rodríguez del sector La Montañita, parroquia La Rosa, para agasajar al alumnado de dicha institución.

La actividad además de contar con la presencia de la primera dama del municipio, también estuvo presente José Vera, Coordinador del Programa Educativo Zuliano de Cabimas y Jhonny Briñez, Sub Director de Cultura de la Alcaldía de Cabimas. El evento fue amenizado por Hendric Prieto de GordinShow. El no contar con electricidad debido a la administración de carga que realiza CORPOELEC, no fue impedimento para que los niños pasarán un rato agradable, disfrutando de juegos recreativos, pinta caritas y un rico desayuno.

Sin dudas, una gran iniciativa por parte de la MSc. Liliana Sánchez de Maalouf. Quien además destacó que se está trabajando para próximamente llevar más sorpresas a las escuelas del municipio y con miras a la celebración del Día del Niño. Añadió, «continuaremos con éste tipo de actividades hasta el próximo mes que celebraremos «El Último Timbre Parroquial»». Además, resaltó que pese a ser agosto un mes de vacaciones se continuará trabajando de la mano con las instituciones educativas.

Por su parte, José Vera, Coordinador del Programa Educativo Zuliano de Cabimas, expresó «tenemos muchas sorpresas en el campo educativo, de la mano con el Sistema de Protección, la Coordinación PEZ, el Comité de Eventos Especiales y la Dirección de Cultura, para de esta manera ir formando a nuestros niños, esos tesoros escondidos que tenemos en nuestras instituciones».

Impresiones: escuela y comunidad

Uno de los sectores que más se ha visto desasistido en los últimos años ha sido el educativo, por tal motivo resulta loable que se le esté dando la atención que merecen y sobre todo, porque los grandes beneficiados con éste tipo de «Atención Comunitaria a las Escuelas de Cabimas» es el alumnado. Partiendo de la premisa que los niños de hoy son el futuro del mañana.

En tal sentido, Ida Rincón directora de la Escuela Básica Valmore Rodríguez, indicó que aproximadamente 120 alumnos fueron beneficiados con la actividad, al mismo tiempo que agradeció a la primera dama de Cabimas por tener tan bonito gesto con los niños que ahí hacen vida.

Finalmente, Ana Karina Rodríguez representante de la institución, elogió éste tipo de iniciativas, «me parece espectacular porque así los niños salen de la rutina, un poco de entretenimiento no cae mal de tantos problemas que hay hoy en día».

Texto: Iravonlind Sánchez/Imagen: Prensa Alcaldía de Cabimas

