Un día como hoy, 22 de junio en la historia: 1990 fue demolido el Checkpoint Charlie en el Muro de Berlín, el más famoso de los pasos fronterizos del muro

¿Qué ocurrió el 22 de junio? El 22 de junio es el día 173 del año en el calendario gregoriano. Quedan 194 días para finalizar el año. Te presentamos una lista de algunos eventos importantes que ocurrieron un día como hoy 22 de junio.

-1276: fallece en Roma el papa Inocencio V, primer papa dominico. Mantuvo una política pacifista en la que buscó la reconciliación entre los güelfos y los gibelinos en Italia, restauró la paz entre Pisa y Lucca y medió entre Rodolfo de Habsburgo y Carlos de Anjou. Trató de consolidar la unión de los griegos con Roma que había sido pactada en el Concilio de Lyon de 1274.

-1752: Benjamín Franklin, filósofo, político y científico estadounidense, inició sus experimentos sobre la electricidad, adelantó una posible teoría de la botella de Leyden (dispositivo eléctrico), defendió la hipótesis de que las tormentas son un fenómeno eléctrico y propuso un método efectivo para demostrarlo. Su teoría se publicó en Londres, y se ensayó en Inglaterra y Francia antes, incluso, de que él mismo ejecutara su famoso experimento con una cometa, el 22 de junio de 1752, e inventara el pararrayos y presentara la llamada teoría del fluido única, para explicar los dos tipos de electricidad, positiva y negativa.

-1815: Napoleón Bonaparte abdica por segunda vez.

-1906: nace Billy Wilder, director de cine y productor estadounidense de origen austríaco seis veces ganador de los Premios de la Academia.

-1911: en México, fuerzas federales recuperan la ciudad de Tijuana, tomada por los filibusteros.

-1928: en Chile, se inaugura la primera línea telefónica internacional. Comunica Santiago con Mendoza (Arg).

-1940: se firma el acuerdo de cese de hostilidades entre las autoridades del Tercer Reich alemán y los representantes del Gobierno francés del mariscal Pétain, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, que fue firmado en Rethondes en dicha fecha, en el llamado vagón del armisticio (el mismo en el que se había firmado el armisticio del 11 de noviembre de 1918 que puso fin a la Primera Guerra Mundial). Por la delegación alemana asistieron, Hitler, Göring, Erich Raeder, Rudolf Hess, Von Ribbentrop, Walther von Brauchitsch y Wilhelm Keitel. Paul-Otto Schmidt fue el traductor de Hitler. Por la delegación francesa estuvieron presentes Charles Huntziger, Léon Noel, Maurice Le Luc, Jean Marie Joseph Bergeret y Georges Parisot. El Gobierno de Francia había pedido a Hitler un armisticio que él aceptó y para el que estableció las condiciones oficiales de la ocupación alemana de Francia, que resultó dividida en dos grandes zonas, la zona ocupada, bajo control alemán, y la llamada zona libre, bajo la autoridad de la Francia de Vichy.

-1941: ocurre la operación Barbarroja, nombre en clave dado por Adolf Hitler al plan de invasión de la Unión Soviética por parte de las Fuerzas del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. Esta operación abrió el Frente Oriental, que se convirtió en el teatro de una de las operaciones más grandes de la guerra, escenario de las batallas más grandes y brutales del conflicto en Europa. El nombre de la operación es un homenaje a Federico I Barbarroja cuyo nombre está unido al nacionalismo alemán del siglo XIX. La Operación Barbarroja significó un duro golpe para las desprevenidas fuerzas soviéticas, que sufrieron fuertes bajas y perdieron grandes extensiones de territorio en poco tiempo. No obstante, la llegada del invierno ruso acabó con los planes alemanes de terminar la invasión en 1941. Durante el invierno, el Ejército Rojo contraatacó y anuló las esperanzas de Hitler de ganar la batalla de Moscú. La operación acabó el 5 de diciembre de 1941 con la retirada del ejército alemán.

-1949: nace Meryl Streep, reconocida actriz estadounidense. Streep debutó en el teatro con ‘Trelawny of the Wells’, en 1975; en la pantalla chica con ‘The Deadliest Season’, en 1977; y en el cine con ‘Julia’, también en 1977. En 1978, recibió el Emmy por su protagónico en la serie ‘Holocausto’ y fue candidata por primera vez al Oscar por ‘The Deer Hunter’ el mismo año, premio que ganó posteriormente por las cintas ‘Kramer vs. Kramer’ (1979); ‘La decisión de Sophie’ (1982) y ‘La dama de hierro’ (2011). Gracias a su última nominación en ‘The Post’, en el 2017, Streep ostenta el mayor número de nominaciones al Oscar en la historia, pues ha sido candidata en 21 ocasiones. Adicionalmente, Streep ha recibido 31 nominaciones al Globo de Oro, siendo ocho veces ganadora y acumulando así el mayor número de candidaturas que ninguna otra persona en la historia de estos premios. En los último 20 años sus más aclamados papeles han sido el de Miranda Priestly en ‘The Devil Wears Prada’; Donna Sheridan en ‘Mamma Mia!’; Julia Child en ‘Julie & Julia’; Margaret Thatcher en ‘The Iron Lady’; Kay Graham en ‘The Post’; y Mary Louise Wright en la serie de HBO ‘Big Little Lies’.

-1953: nace Cyndi Lauper, cantautora, multiinstrumentista, actriz, filántropa y empresaria estadounidense que saltó a la fama después de ser parte del grupo musical Blue Angel e iniciar una exitosa carrera de solista. Muchas de sus canciones han alcanzado el número uno en las listas musicales de varios países alrededor del mundo; sus mayores éxitos incluyen temas como «Girls Just Want to Have Fun»; «Time After Time»; «She Bop»; «All Through the Night»; «Money Changes Everything»: «The Goonies ‘R’ Good Enough»; «True Colors»; Change of Heart»; «What’s Going On»; y «I Drove All Night».

-1964: nace Dan Brown, escritor estadounidense autor de best sellers, especialmente conocido por sus novelas ‘Ángeles y demonios’, ‘El símbolo perdido’ y, mayormente, ‘El código Da Vinci’, obras que catapultó el resto de sus trabajos, que fueron profusamente reeditados y traducidos a docenas de idiomas.

-1969: muere Judy Garland, actriz y cantante estadounidense. Reconocida por interpretar a Dorothy Gale en el clásico del cine El Mago de Oz.

-1986: en el partido que enfrentó a la selección Argentina contra Inglaterra por los cuartos de final del mundial disputado en México, Diego Armando Maradona llevó a cabo su obra cumbre que lo consagró como el mejor jugador del mundo: «la mano de Dios«. En el minuto 51 acertó el primer gol del partido, impactando la pelota con la mano de manera imperceptible para los jueces del encuentro y venciendo la resistencia del arquero inglés Peter Shilton al ganarle en el salto dentro del área, gol que se convertiría en uno de los más polémicos de todos los mundiales, bautizado como “la mano de Dios”; cuatro minutos más tarde marcó el segundo gol, recorriendo con el balón más de sesenta metros en velocidad, dejando en el camino con sus movimientos de evasión a seis jugadores rivales antes de rematar con el arco vacío. En este mundial se coronaría campeón el seleccionado argentino, de la mano de un rendimiento sublime de Maradona durante todo el torneo.

-1987: muere Fred Astaire, reconocido cantante, actor y bailarín estadounidense.

-1990: fue demolido el Checkpoint Charlie en el Muro de Berlín, el más famoso de los pasos fronterizos del muro. Se encontraba en la Friedrichstraße y abría el paso a la zona de control estadounidense con la soviética, donde actualmente se unen los barrios de Mitte y Kreuzberg. Solo se permitía usarlo a empleados militares y de embajadas de los aliados, extranjeros, trabajadores de la delegación permanente de la RFA y funcionarios de la RDA. Como consecuencia del intento, por parte de la jefatura del SED, de restringir los derechos que como aliados tenían en Berlín las potencias occidentales, en octubre de 1961 tanques soviéticos y estadounidenses se posicionaron enfrentados con munición pesada. El Checkpoint Charlie fue escenario de huidas espectaculares de Berlín Oriental, algunas especialmente trágicas como la muerte de Peter Fechter, desangrado en 1962 ante los ojos de los que habitaban Berlín Occidental. Después de ser demolido no quedó nada que lo recordase salvo el Museo del Muro del Checkpoint Charlie, hasta el 13 de agosto de 2000, cuando se inauguró una reconstrucción de la primera caseta de control que se convirtió en una de las atracciones turísticas más populares de Berlín.

-2001: se estrena The Fast and the Furious, la primera entrega de la saga cinematográfica de acción, luego de 16 años ya cuenta con 8 películas estrenadas y una base de fanáticos muy grande al rededor del mundo

-2004: en Perú, 700 alumnos toman la Universidad Nacional de Trujillo.

-2012: en Paraguay, el Senado realiza un juicio político al presidente Fernando Lugo, al cual destituyen de su cargo.

-2015: fallece James Horner, reconocido compositor estadounidense.

Por: Angélica Carmona/Imagen: Cortesia

Click en el icono y síguenos en las redes:

culturizando