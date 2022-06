Colombia: Petro anuncia reapertura de frontera con Venezuela

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles que una de las primeras medidas de su gobierno será reabrir la frontera con Venezuela, cerrada desde febrero del 2019 por Iván Duque.

“Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera”, escribió en su cuenta de Twitter.

Vale recordar que esta era una de las propuestas de campaña del líder del Pacto Histórico.

Hace algunas semanas, Petro Urrego se trasladó a Cúcuta, fronteriza con Venezuela, desde donde reafirmó este compromiso en caso de ganar las elecciones del pasado domingo 19 de junio.

El martes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, envió un mensaje de felicitación al nuevo mandatario al asegurar que la llegada del líder de la izquierda cambia «radicalmente» las relaciones entre ambos países.

«Sin duda se abre un nuevo espacio para la Colombia que todos queremos, no la Colombia de la oligarquía, sino la Colombia del pueblo colombiano. Se abre un nuevo espacio para el diálogo. Cambia radicalmente la relación con Venezuela, con el solo hecho de que deje de gobernar la oligarquía, ya hay un cambio profundo en la relación con nuestro país», dijo el dirigente en una conferencia de prensa.

«Yo tengo que decirles que Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras», dijo en su momento.

