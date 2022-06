¿Cuándo será el próximo año bisiesto?

Ocurre en cada año que es divisible por cuatro y solo en años de un siglo que están divididos por 400. Por ejemplo, los años 800, 1200 y 2000 fueron bisiestos, pero 1700 y 1900 no lo fueron porque no son divisibles por 400, a pesar de que son divisibles por cuatro. Asimismo, el 2400 es año bisiesto, mientras que 2100, 2200, 2300 y 2500 no lo son.

La historia del día/año bisiesto

La práctica de incluir un día adicional arranca con la creación del calendario juliano y un decreto del emperador romano Julio César. La expresión ‘año bisiesto’ deriva -por tanto- del latín bis sextus dies ante calendas martii, que correspondía a un día extra intercalado entre el 23 y el 24 de febrero.