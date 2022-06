Los 10 futbolistas mejor pagados del mundo

Gareth Bale

Otro de los jugadores que en el Real Madrid pasó de ser una de las grandes estrellas del mundo a una figura de reparto, luego de convertirse en el jugador más caro en la historia del club en 2013. El galés de 32 años habrá ganado al cierre de la temporada 2021-22 cerca de $26 millones, en lo que es el último año de su contrato con el club español.

Robert Lewandowski

Durante los últimos años no ha habido un goleador más letal que Robert Lewandowski, quien como la gran figura del Bayern Munich se ganó el reconocimiento del fútbol europeo y fue galarondonado con el premio de The Best en 2021. Para el año en curso sus ganancias escalan hasta los $27 millones, cifra que podría cambiar notablemente con un nuevo contrato para 2022-23.

Paul Pogba

El volante francés que hasta la temporada más reciente hizo parte del Manchester United, fue por varios años uno de los jugadores con mejor salario en toda la Premier League, gracias al enorme contrato fimado por cinco años en 2016. Sus ganancias llegaron a estar por el orden de los $27 millones por año hasta la conclusión de su contrato, informa Spotrac.

Kevin De Bruyne

De Bruyne se ha establecido como la máxima estrella del Manchester City y de paso uno de los mejores jugadores de la Premier League, lo que lo ha llevado a contar con un contrato de lujo en el club «citizen’. Su salario anual estaría por el orden de los $28 millones por año, siendo la figura mejor pagada de su equipo. según explica el portal Spotrac.

Andrés Iniesta

Es apenas una curiosidad que un veterano de 38 años como Andrés Iniesta se mantenga en este listado y más aún jugando en una liga como J1 de Japón. La estrella de los Vissel Kobe está disfrutando de ser el máximo referente del fútbol nipón y de paso sumando un salario cercano a los $31 millones por campaña, reveló First Post.

Kylian Mbappé

A partir de la próxima temporada Kylian Mbappé es el jugador mejor pagado del mundo, ya que su acuerdo de renovación con el PSG por cinco años rompió todo récord en la historia del fútbol. Sus ganancias estarían por el orden de $60 millones por año solo en su salario y alcanzaría los $90 millones gracias a acuerdos bajo su imagen, reveló Sky Sports.

Neymar Jr.

Las críticas han sido constantes para Neymar por su rol en el PSG, pero independiente de lo que se pueda pensar, el club francés tiene al brasileño en una gran estima y es de los jugadores mejor pagados de su nómina de estrellas. Gracias a distintos acuerdos con marcas patrocinadoras, se estima que sus ganancias para 2022 escalan hasta los $95, reveló Forbes.

Cristiano Ronaldo

El estatus de Cristiano Ronaldo como el máximo goleador en la historia del fútbol no es poca cosa, siendo además uno de los deportistas más populares del mundo. Tras la temporada 2021-22 con el Manchester United, se estima que ganará un total de $115 millones este año, con $55 millones correspondientes a sponsors y todo tipo de campañas publicitarias a su nombre.

Lionel Messi

Messi continúa siendo el rey indiscutido del fútbol mundial si hablamos de ganancias, ya que tras su llegada al PSG su salario creció notablemente y según Forbes, es el deportista que más dinero gana en este 2022. El argentino está devengando unos increíbles $130 millones esta campaña, de los cuales $55 millones corresponden a acuerdos de publicidad y patrocinios.

Por: Jaime Ortega/Imagen: fansided

