Municipio Cabimas: Directora de Proteccion Civil da recomendaciones en torno a las fuertes lluvias que han caido

Rixi Hernández directora de Protección Civil, se mostró satisfecha este martes luego de establecer una reunión con los 3 niveles, tanto el nacional, regional y municipal, en donde manifestó que las expectativas que tienen son muy buenas con referente a que protección civil sea atendida como debe ser y que de verdad todo funcione.

De igual forma manifestó que sencillamente para que ellos puedan trabajar en conjunto bien sea Bomberos y Protección Civil, con referente a prevenir lo que pueda suceder en algunos casos que uno no pueda prevenir, deben establecerse las necesidades que se tiene en cada organismo.

En cuanto a la temporada de lluvia que se viene dando en el municipio, acoto que acá en el municipio Cabimas se ha hecho la limpieza correspondiente a todo lo que son las bocas de los drenajes, indicando que hacían muchos años que no se llevaban a cabo mantenimiento y que ahora se hacen de una manera más constante.

En ese mismo orden indico que están haciendo monitoreo a todo lo que es el rio Cacaíto y que, hasta ahora no se ha tenido ningún inconveniente con referente a esto.

Para finalizar aprovecho para hacer un llamado de atención para que las personas sean un poquito más consiente con referente a que no boten la basura a los drenajes, por lo que exhorto a que no lo hagan y para que no construyan cerca de los drenajes y mucho menos que boten su basura o desechos sólidos hacia este este tipo de drenaje

Texto: Jaime Ortega- NoticiasCol.com

Click en el icono y síguenos en las redes:

noticiascol.com