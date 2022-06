Municipio Cabimas: Pese al problema del gasoil, Imauca continua con operativos de limpieza

Continuando con los trabajos de limpieza en el municipio el presidente de Imauca Ingeniero Franklin Delgado informo la mañana de hoy desde la escuela Valmore Rodríguez de la parroquia La Rosa del sector la montañita, que desde el día jueves pasado se comprometieron con la comunidad de dicho sector para la limpieza, desmalezamiento y botado de la maleza de esta escuela que está totalmente enmontada y sucia.

En ese mismo orden informó que están recuperando una escuela muy amplia pero que parece una selva y es por ello que tienen alrededor de unos 16 obreros que están desde el día lunes trabajando y que a su vez utilizaran un “camioncito” volteó para tratar o lograr sacar todo lo que se ha cortado en este momento.

Por otra parte, indico que continúan trabajando toda esta semana para dejar la escuela totalmente saneada con la finalidad de que la gente de la comunidad también trate de cuidar y mantener lo más limpio posible este centro educativo como lo es la escuela Valmore Rodríguez.

“Estamos en este momento trabajando o recolectando desechos sólidos en el sector La Montañita donde estamos ahorita en la escuela, estamos en el sector de Nueva Cabimas, estamos terminando en Punta Gorda, que la comenzamos el jueves pasado y terminando las Delicias Nuevas también.

De igual forma el Ingeniero Franklin Delgado anunció que el pasado sábado y el día de ayer lograron surtir aproximadamente de 1000 litros de gasoil lo cual les va a permitir trabajar esta semana tranquilamente.

Para finalizar acoto: “es importante decir que los mil litros de gasoil están distribuidos en cinco compactadores de los cual tenemos dos que no han salido por la falta de gasoil, pero al menos con cinco computadores podemos dar un pequeño paliativo a los sectores que tienen aproximadamente más de un mes y medio y hasta dos meses sin haber pasado la recolección de los desechos».

Continuo indicando, «como siempre lo he dicho estamos trabajando de la mano de nuestro alcalde el Dr. Nabil Malouf quien preocupadamente desde qué tomamos la gestión está “montado” en la paramunicipal Imuaca y como les comenté muy pronto sale el camión número siete para en total repotenciación comenzar a hacer el trabajo de la recolección de desechos sólidos, eso sí, siempre y cuando tengamos gasoil por qué la problemática nacional todavía persiste, no ha cesado todavía, es más estamos comprando el gasoil, hay una bomba dónde está subsidiado el gasoil pero hay otras bomba donde no está subsidio y está costando 0,50 dólares el litro lo cual es un costo muy excesivo para Imauca, pero bueno estamos trabajando esperamos la colaboración de todos ustedes como le digo en hacer el pago oportuno a Imauca para que vean lo más pronto posible los beneficios y eficiencia de la recolección de desechos sólidos del municipio, gracias”.

Texto: Lcdo. Jaime Ortega

Imagen: Alcaldia de Cabimas

