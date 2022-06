Mlb: Miguel Cabrera conecta el hit 3.041 de su carrera.(Video)

«Creo que lo único que me falta es ganar un título en Detroit. Espero lograrlo en los dos años que me quedan de contrato o, si no, hacerlo como asistente, coach o cualquier otro cargo. Quiero pasar más tiempo en este equipo, que tiene un futuro brillante. Sé que mi carrera terminará en algún punto, pero quiero seguir relacionado a la organización, que me ha dado tanto. Espero que Dios me ayude a lograrlo», declaró Cabrera para mlive.com.

