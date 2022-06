Un día como hoy, 7 de junio en la historia: 1975 la empresa japonesa Sony introduce la videograbadora Betamax

¿Qué ocurrió el 7 de junio? El 7 de junio es el 158.º día del año en el calendario gregoriano y el 159.º en los años bisiestos. Quedan 207 días para finalizar el año. Te traemos algunos de los hechos más destacados que ocurrieron un día como hoy 7 de junio.

-Hoy Perú celebra el Día de la Bandera. Este homenaje a la Bandera del Perú fue establecido por Decreto Supremo del 30 de abril de 1924; aunque ya antes, por Decreto Supremo de 8 de noviembre de 1905 se había decretado el juramento de fidelidad a la Bandera que debían hacer los conscriptos en forma pública y solemne. La bandera del Perú es un paño rectangular formado por tres bandas verticales de igual ancho, de color rojo las laterales y de blanco la central. Cuenta con variantes para usos distintos: El Estado peruano usa las variantes conocidas como el Pabellón Nacional y la Bandera de Guerra, que incluyen el escudo nacional al centro con distintos adherentes, mientras que los civiles usan la Bandera Nacional o forma simple.

-1099: se inicia el sitio de Jerusalén, durante la Primera Cruzada.

-1498: Cristóbal Colón zarpa en su tercer viaje hacia América.

-1654: en Francia, Luis XIV es coronado como rey. Luis XIV, uno de los más destacados reyes de la historia francesa, consiguió crear un régimen absolutista y centralizado, hasta el punto que su reinado es considerado el prototipo de la monarquía absoluta en Europa. La frase «L’État, c’est moi» («El Estado soy yo») se le atribuye frecuentemente, aunque los historiadores la consideran una imprecisión histórica, ya que es más probable que dicha frase fuera forjada por sus enemigos políticos para resaltar la visión estereotipada del absolutismo político que Luis XIV representaba, probablemente surgiendo la cita «El bien del Estado constituye la Gloria del Rey», sacadas de sus ‘Réflexions sur le métier de Roi’ (1679). En contraposición a esa cita apócrifa, Luis XIV dijo antes de morir: «Je m’en vais, mais l’État demeurera toujours» («Me marcho, pero el Estado siempre permanecerá»).

-1880: Batalla de Arica (Guerra del Pacífico). El ejército chileno vence al peruano y se anexa la ciudad peruana de Arica.

-1917: nace Dean Martin, actor y cantante estadounidense. Martin, quien fue uno de los miembros del «Rat Pack», grupo que formó parte junto a grandes personalidades como Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Joey Bishop y Peter Lawford, fue conocido también por el programa televisivo The Dean Martin Celebrity Roast, el cual tuvo una gran popularidad hasta que terminó en 1984. Dentro de la industria musical, fue conocido gracias a su voz gruesa y llamativa; si quieres escucharlo «Everybody Loves Somebody» es una de sus canciones más famosas.

-1929: en Roma (Italia), la Ciudad del Vaticano se convierte en un estado soberano.

– 1940: nace sir Tom Jones, cantante británico.

-1944: nace Miguel Ríos, músico de rock español.

-1952: nace Liam Neeson, actor irlandés. Neeson comenzó a actuar en el Teatro lírico de Belfast, donde estuvo dos años. Su primer papel reseñable en el cine fue la película ‘Excalibur’ de 1981, década en la que también participó en filmes como ‘The Bounty’ (1984), junto a Mel Gibson y Anthony Hopkins; ‘La misión’ (1986), con Robert De Niro y Jeremy Irons; o el wéstern ‘Con su propia ley’ (1989), protagonizado por Patrick Swayze. La fama mundial le llegó con su interpretación de Oskar Schindler en la aclamada película ‘La lista de Schindler’ (1993), dirigida por Steven Spielberg, un papel por el que fue nominado al Oscar. Desde entonces, Liam Neeson ha interpretado papeles protagonistas en numerosos filmes como ‘Rob Roy’ (1995); ‘Michael Collins’ (1996), la adaptación de la novela ‘Los miserables’ en 1998; ‘Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma’ (1999); ‘Kinsey’ (2004); ‘Batman Begins’ (2005); ‘El equipo A’ (2010); ‘Furia de titanes’ (2010); ‘Unknown’ (2011); ‘The Dark Knight Rises’ (2012); ‘Run All Night’ (2015) y ‘El pasajero’ (2018).

-1954: muere Alan Mathison Turing, matemático, científico, criptógrafo y filósofo inglés, considerado uno de los padres de la ciencia de la computación siendo el precursor de la informática moderna. Turing se reveló como un hacker total cuando durante la Segunda Guerra Mundial colaboró en el diseño de un dispositivo de análisis criptográfico llamado la Bombe, capaz de descifrar los mensajes en clave de la máquina alemana Enigma, usada por los nazis para dirigir sus operaciones navales. Gracias a su labor, los aliados ganaron la contienda antes de lo previsto. Sin embargo, tuvo una vida corta y trágica porque la homosexualidad era ilegal en la Inglaterra postvictoriana. En 1952 fue procesado después de que su amante Arnold Murray entrara a robar en su casa con ayuda de un cómplice. Turing denunció el delito y durante la investigación policial reconoció que era gay, convencido de que no tenía nada de qué avergonzarse. Fue imputado por indecencia grave y perversión sexual, y tuvo que elegir entre ir a la cárcel o someterse a un tratamiento con estrógenos para corregir su “defecto”. Optó por la castración química, que le produjo fatales efectos secundarios, como impotencia y crecimiento de los pechos. Dos años después murió envenenado con cianuro, supuestamente contenido en una manzana que se halló mordisqueada junto a su cadáver. Según todos los indicios, fue un suicidio, aunque su madre sugirió una ingestión accidental del veneno que había usado en varios experimentos. Incluso se llegó a considerar la posibilidad del asesinato, dado que se había convertido en “el hombre que sabía demasiado”.

-1957: nace Juan Luis Guerra, uno de los artistas latinos más reconocidos internacionalmente en las últimas décadas. Su estilo de mezclar merengue y bolero, y la fusión de afro-pop/jazz le ha ganado un considerable éxito en toda América Latina.

-1968: en España se produce el primer asesinato de la banda terrorista ETA.

-1980: muere Henry Miller, uno de los grandes escritores estadounidenses del siglo XX. Miller fue uno de los talentos más destacados de la literatura norteamericana contemporánea. Su legado, está compuesto principalmente de novelas semiautobiográficas, en las que el tono crudo, sensual y sin tapujos suscitó una serie de polémicas en el seno de un Estados Unidos puritano que Miller quiso estigmatizar, denunciando la hipocresía moral de la sociedad norteamericana, criticando el devenir de la existencia humana, desnudando su cinismo y sus múltiples contradicciones. Censurado por su estilo y contenido provocativo y rebelde en relación a la creación literaria de su época, sus obras influyeron notablemente en la llamada Generación Beat. Algunas de sus obras destacadas son Trópico de Cáncer; Max y los fagocitos blancos, Trópico de Capricornio, El mundo del sexo, entre otras novelas.

-1975: la empresa japonesa Sony introduce la videograbadora Betamax para la venta al público, con el propósito de ser la alternativa en video al clásico casete compacto de audio de Philips.

-1988: nace Michael Cera, actor canadiense conocido por papeles como George Michael Bluth en la serie televisiva Arrested Development; Evan en Superbad; Paulie Bleeker en Juno; Nick en Nick and Norah’s Infinite Playlist; y Scott Pilgrim en Scott Pilgrim vs. the World. Recibió una nominación al Premio BAFTA.

-2015: muere el actor Christopher Lee, uno de los célebres malvados de Hollywood (Conde Drácula, Conde Dooku, Saruman). En su larga y prolífica carrera participó en más de 250 películas, generalmente interpretando a villanos. Entre sus papeles más recientes se destacan el de Saruman, en la saga de películas de El Señor de los Anillos, y el del Conde Dooku en el segundo y tercer episodio de La Guerra de las Galaxias.

– 1958: nace Prince Rogers Nelson, mejor conocido como Prince, cantante, compositor, bailarín, actor y filántropo estadounidense; fue un músico innovador, conocido por su ecléctico trabajo, su extravagante puesta en escena, vestuario y aspecto, su vida llena de controversias y por su amplio registro vocal. Su música integró un sinnúmero de géneros, entre los que se destacan: el funk, el R&B, el new wave, el soul, el blues, el rock e incluso el jazz. En vida vendió más de 100 millones de discos en el mundo, siendo uno de los artistas más exitosos de la historia.

