¿Qué pasa si Amber Heard no puede pagar los 10 millones de dólares a Johnny Depp?

La jueza del condado de Fairfaix (Virginia, EEUU), Penney Azcarate, redujo los USD 15 millones otorgados a Depp a 10,35 millones de dólares, y Heard recibirá USD 2 millones en daños en su contrademanda por difamación. Su abogada, Elaine Bredehoft, dijo el jueves por la mañana que el próximo paso de Heard es apelar el veredicto, y confirmó que la actriz “absolutamente no puede” pagar el monto establecido por el jurado.

Además, Bredehoft mencionó en sus argumentos finales la semana pasada que Heard, de 36 años, había pagado hasta ahora más de USD 6 millones en costos legales por el juicio.

En un comunicado el miércoles después de que se conociera el veredicto, Depp dijo: “El jurado me devolvió la vida. Estoy verdaderamente honrado”.

Debido a las acusaciones de Heard, Depp dijo que perdió “nada menos que todo”.

Por su parte, Heard dijo que estaba decepcionada “más allá de las palabras” y calificó el veredicto como un “revés” para las mujeres.

“La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencia no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionada de mi ex marido”, dijo Heard en un comunicado. “Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés… Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio”, dijo.

La analista legal Emily D. Baker dijo a la revista People lo que podría pasar si Heard no puede cumplir con esos pagos.

“Dependerá de las partes, pero una vez que se dicte el fallo el 24 de junio, me pregunto si los abogados comenzarán a negociar el pago del fallo”, dijo Baker. “Ben Chew dijo en su alegato final que Johnny Depp no buscaba castigar a Amber Heard con dinero”, añadió.

Antes el jurado, Chew afirmó que el caso “nunca ha sido por dinero” o por “castigar” a Heard.

“Si quieren hacer cumplir la sentencia”, continúo, “eso inicia un proceso completamente separado en la corte, de potencialmente embargar una propiedad, establecer las formas en que se debe pagar. Me imagino, y si soy el equipo de Depp, esto es lo que haría: buscarían obtener una orden judicial para evitar que Amber Heard repitiera declaraciones que el jurado consideró difamatorias y luego estipular que no se realizarán los pagos”.

“Él no está interesado en el dinero, creo que está más interesado en que ella no repita estas acusaciones”, añadió. “Obtener el fallo es una cosa. Obtener el dinero es algo completamente diferente”, dice ella.

Si el lado de Depp sigue adelante con el dinero, pueden, según Baker, embargar la propiedad y “intentar embargarle cualquier salario o cualquier ingreso, pero ese es un proceso separado que comienza una vez que se dicta la sentencia y puede ser un proceso judicial muy largo para hacer cumplir una sentencia”.

“Desde el punto de vista de las relaciones públicas, no sería ideal ver a Johnny Depp tratando de hacer cumplir este juicio de manera agresiva”, dijo Baker. “Veremos lo que hacen. No creo que los veamos persiguiendo agresivamente este juicio de inmediato. Y no creo que necesariamente deban hacerlo en este momento”.

Como explica Baker, declararse en quiebra no necesariamente ayudaría a Heard con el pago de los daños.

También quedan en el aire las promesas de caridad pasadas de Heard. En 2016, la actriz anunció públicamente que donaría la totalidad de su acuerdo de divorcio de USD 7 millones a organizaciones benéficas, la mitad a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y la otra mitad al Hospital Infantil de Los Ángeles. Como demostró el equipo de Depp en la corte, la actriz aún no ha cumplido con esas promesas, que estaban programadas para pagarse en incrementos anuales. En su testimonio, Heard dijo que todavía tiene la intención de completar las donaciones.

“Me encantaría que dejara de demandarme para poder hacerlo”, dijo Heard, quien es madre de Oonagh Paige, en el estrado sobre el cumplimiento de los pagos caritativos prometidos.

La victoria de Depp en el juicio por difamación se produce 19 meses después de que perdió su demanda por difamación en el Reino Unido en noviembre de 2020. Demandó al tabloide británico The Sun por llamarlo “golpeador de esposas”. Heard testificó para respaldar las afirmaciones, y un juez de Londres confirmó las afirmaciones del medio como “sustancialmente ciertas”. En marzo de 2021, se anuló su intento de revocar esa decisión.

Depp demandó a su ex esposa por USD 50 millones a raíz de una columna que ella escribió en 2018 para The Washington Post, en la que no lo nombra, pero se describe a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Heard, por su parte, presentó una contrademanda, solicitando USD 100 millones de indemnización.

