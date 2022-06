Un día como hoy, 5 de junio en la historia: 1752 Benjamin Franklin prueba que el rayo es electricidad.

¿Qué ocurrió el 5 de junio? El 5 de junio es el 156.º día del año en el calendario gregoriano y el 157.º en los años bisiestos. Quedan 209 días para finalizar el año. Te traemos un resumen con los hechos más destacados que ocurrieron un día como hoy 5 de junio.

-Hoy se celebra el Día Mundial del Ambiente. En este día la Organización de Naciones Unidas (ONU) sensibiliza a la población mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política.

Los objetivos principales son brindar un contexto humano, motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo.

Aparte, esta conmemoración también promueve el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomenta la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible.

– 1752: Benjamin Franklin prueba que el rayo es electricidad.

-1878: nace el mexicano José Doroteo Arango Arámbula, más conocido por su seudónimo Francisco Villa o su hipocorístico, Pancho Villa, uno de los jefes de la Revolución mexicana.

La actuación militar de este caudillo fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta.

«Es justo que todos aspiremos a ser más, pero también que todos nos hagamos valer por nuestros hechos». Pancho Villa

-1883: nace John Maynard Keynes, economista británico, uno de los principales fundadores de la macroeconomía moderna. Sus ideas están expuestas principalmente en su obra La teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero (publicada en 1936).

-1898: nace en Granada, España, el escritor español Federico García Lorca, el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX.

En su corta carrera, Lorca resucitó y revitalizó la poesía española, enfocándose en retomar elementos de sus orígenes, y dando paso así a una segunda Edad de Oro del teatro español.

La obra poética de Lorca constituye una de las cimas de la poesía de la generación del 27 y de toda la literatura española.

Su poesía es el reflejo de un sentimiento trágico de la vida, y está vinculada a distintos autores, tradiciones y corrientes literarias, además, en su poesía conviven la tradición popular y la culta.

El universo lorquiano se define por un palpable sistematismo: la poesía, el drama y la prosa se alimentan de obsesiones —amor, deseo, esterilidad—, y de claves estilísticas constantes.

«El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta». Federico García Lorca

-1925: en Viena se firma el protocolo que prohíbe el uso de armas bacteriológicas y gases venenosos.

-1947: George Marshall presenta, en un discurso en la Universidad Harvard, el Plan Marshall, una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa Occidental, con el apoyo económico por un valor de 14 mil millones de dólares de la época.

Este fondo se utilizaría para la reconstrucción de Europa, que seguía devastada tras la Segunda Guerra Mundial.

-1956: en su segunda presentación en el Milton Berle Show, Elvis Presley realizó por primera vez su singular baile.

La reacción de los medios fue mayormente negativa: no solo criticaron su música y su voz sino que catalogaron su baile como escandaloso y extraño.

-1964: el papa Pablo VI permite a los católicos ser incinerados al fallecer.

-1967: comienza la Guerra de los Seis Días, al atacar Israel a las fuerzas Sirias y Egipcias que se estaban agrupando en sus fronteras.

La guerra finalizó el día 10 con la victoria sorprendente y rápida de Israel. El coste de esta «guerra relámpago» según cifras oficiales: 21.000 muertos, 45.000 heridos y 6.000 prisioneros.

-1968: luego de que el candidato presidencial Robert F. Kennedy realizara su discurso de victoria, al resultar ganador en las elecciones primarias del partido demócrata, Sirhan Bishara Sirhan (un hombre de 24 años, de ascendencia palestina) le dispara con un revólver calibre 22.

Diversas personas resultaron heridas en el incidente, entre ellas el propio Kennedy. Sirhan confesó su crimen por ser contrario al apoyo político del senador a Israel, y se le condenó a cadena perpetua.

Robert Kennedy falleció a primera hora de la mañana del día 6 de junio de 1968 a los 42 años en el Hospital El Buen Samaritano de Los Ángeles.

-1971: nace Mark Wahlberg, actor, modelo, cantante y productor de televisión estadounidense.

Integró el grupo de rap Marky Mark & the Funky Bunch, que alcanzó éxito con el disco Music for the People.

Fue nominado a los Oscar 2006 en la categoría de mejor actor de reparto por la película The Departed.

-1979: nace David Bisbal, cantante español que alcanzó la popularidad en el año 2001 tras su participación en la primera edición de Operación Triunfo, emitido por Televisión Española, donde quedó en segundo lugar.

Sus ventas mundiales se estiman en más de 6 millones de copias y atesora más de 60 discos de platino (de los cuales 42 corresponden a álbumes de estudio con ventas de más de tres millones de unidades vendidas).

-2002: muere Dee Dee Ramone, músico estadounidense conocido por ser miembro de The Ramones.

– 2004: fallece a sus 93 años, en Los Ángeles (EE. UU.), Ronald Reagan, actor y político estadounidense, cuadragésimo presidente de los Estados Unidos entre 1981 y 1989.

Reagan fue el presidente de mayor edad que ha gobernado la nación norteamericana, a la edad de 69 años, y fue el primer presidente de Estados Unidos en servicio que sobrevivió a un intento de asesinato.

Como presidente introdujo nuevas y osadas iniciativas políticas y económicas. Su primer período marcó una dura línea contra los sindicatos y, además, ordenó acciones militares en la independiente isla caribeña de Granada.

El segundo período de Reagan estuvo marcado principalmente por asuntos extranjeros, siendo los más importantes el fin de la Guerra Fría, el bombardeo de Libia y la revelación del escándalo Irán-Contras.

«La primera obligación del Gobierno es proteger a la gente, no dirigir sus vidas». Ronald Reagan

-2009: Un incendio en una guardería en el Hermosillo (México), provoca la muerte de 49 niños.

-2016: Pedro Pablo Kuczynski vence en las elecciones presidenciales de Perú a la candidata Keiko Fujimori. Kuczynski obtuvo su victoria durante la segunda vuelta.

