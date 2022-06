Victoria legal para Johnny Depp: Heard deberá pagarle US$15 millones (+Comunicado)

Un jurado declaró a Amber Heard y Johnny Depp responsables de difamación en sus demandas entre ellos.

Depp demandó a Heard, su exesposa, por difamación por un artículo de opinión de 2018 que escribió para The Washington Post en el que se describía a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”. Aunque Depp no ​​fue nombrado en el artículo, afirma que le costó lucrativos papeles de actuación. Heard contrademandó a su exmarido por difamación por las declaraciones que hizo el abogado de Depp sobre sus denuncias de abuso.

Heard y Depp se conocieron en 2009 y estuvieron casados ​​entre 2015 y 2016.

El jurado otorgó a Depp US$ 10 millones en daños compensatorios y US$ 5 millones en daños punitivos. El jurado otorgó a Heard US$ 2 millones en daños compensatorios y ningún dinero por daños punitivos.

El jurado encontró que Heard difamó a Depp en tres declaraciones separadas en el artículo de The Washington Post, y que Depp difamó a Heard con una declaración que hizo su abogado.

El veredicto es una victoria legal «tremenda» para Depp y un repudio para Heard, según Joey Jackson, analista legal de CNN.

«Es una tremenda victoria», dijo Jackson. «Lo que tuvo que superar fue un problema de la Primera Enmienda, que es que todos tenemos derecho a expresar nuestros pensamientos y opiniones. Lo que ellos (los miembros del jurado) dijeron fue que, sí, tienes un derecho de la Primera Enmienda a menos que digas algo que es falso que daña la reputación de alguien y le causa daños en su industria».

Heard mantuvo la mirada baja mientras se leía el veredicto. Depp no ​​estuvo presente en la corte.

Poco después de que el jurado diera su veredicto, David Shane, un portavoz de Heard, confirmó que la actriz planea presentar una apelación.

El juicio acaparó la atención del público y de las noticias, en medio de acusaciones mutuas de violencia entre Depp y Heard.

