Consulta el horóscopo de hoy 02 de Junio del 2022

Es muy detallista y no deja nada librado al azar, tanto en el trabajo como en sus asuntos personales. Al ser una persona meticulosa analiza cada situación desde todos los angulos. Le encantan las novelas de misterio, así como los misterios en general. Se siente atraído por el trabajo policial y legal y puede destacarse en ambos, pero tiene la desafortunada tendencia de olvidarse de la vida hogareña por estar demasiado absorto en su trabajo.

Aries (de marzo 21 a abril 20)

Conversaciones relacionadas a planes para su carrera, que usted preferiría que surjan espontáneamente. No les preste atención. No tienen base firme.

Tauro (de abril 21 a mayo 20)

Algo podrá suceder en el trabajo, tal vez un aumento o ascenso. Si eso trajera aparejado responsabilidades adicionales, no se deprima, saldrá airoso.

Géminis (de mayo 22 a junio 21)

Por la mañana estará moviéndose de un lado a otro, tratando de terminar sus tareas. Será un torbellino de actividad y contagiará su energía a los demás.

Cáncer (de junio 22 a julio 23)

No está muy contento con un amigo que le ha dejado esperando. A la tarde cumplirá con una resposabilidad doméstica. Confían en su sinceridad.

Leo (de julio 24 a agosto 23)

Deje de hacerse mala sangre por esa persona que se muestra desatenta con usted. Mejor preste atención a las cosas que tengan que hacer.

Virgo (de agosto 24 a septiembre 23)

Estará haciendo esperar a una persona ansiosa de recibir noticias suyas. Se mostrará innecesariamente egoísta al querer mantenerse a distancia.

Libra (de septiembre 24 a octubre 23)

No será fácil el momento para discutir sobre como mejorar sus ingresos y posición. Buenas noticias sobre una inversión. No se muestre tan crítico.

Escorpio (de octubre 24 a noviembre 22)

Estará desestimando la importancia de la tarea que tuviera entre manos. Será prudente solicitar la ayuda de un experto para finalizarla correctamente.

Sagitario (de noviembre 23 a diciembre 21)

Su mente no pasará por su mejor momento. Tal vez será prudente dedicarse solo a obligacioanes domésticas. Noche feliz con actividades recreativas.

Capricornio (de diciembre 22 a enero 20)

El ser amado aún no podrá decirle lo que le pasa, así que no lo presione. Trate de no alterar a los demás con su descon-fianza. Pero lea entrea líneas.

Acuario (de enero 21 a febrero 19)

Habrá algunos problemas en una relación amorosa que deberán tratarse. Si no, las distancias se harán mayores. No será mala idea pedir consejo.

Piscis (de febrero 20 a marzo 20)

Si viaja cuide su equipaje, ya que habría riesgo de perderlo. Controle su carácter, perder los estribos no solucionará nada. Mensaje confuso desde lejos.

