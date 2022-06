Transporte extraurbano advierte imposibilidad de pagar el combustible a US$0,50 centavos

El director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano, Fernando Mora, dijo que la decisión de PDVSA de subir a precio internacional la venta de diésel en unas 100 estaciones de servicio, los tomó por sorpresa.

Señaló que la medida está fuera de los acuerdos con el Ejecutivo, a través del Órgano Superior de Transporte.

Asegura que para ellos es imposible pagar el combustible a 0,50 centavos de dólar, porque la tarifa para el pasajero sería muy alta.

Por ejemplo, «nosotros necesitamos 500 litros para la ruta Caracas-San Cristobal, si llevamos 20 pasajeros y divides, el costo del combustible por cada viajero sube a 15 dólares; sin sumarle, cauchos, aceites, cuando vienes a ver deberíamos cobra 50 dólares para llevarlos a San Cristobal, y eso es imposible», explicó.

Apuntó que el sector transporte había planteado al Ejecutivo pagar 0,20 centavos de dólar el litro de gasoil, pero PDVSA nunca les dio una respuesta.

«Alertamos al Ejecutivo que no vamos a poder operar con ese precio y no podemos cargarle el precio al pasajero. No entendemos el por qué el costo tan elevado, no queremos que nos subsidien sino un precio de 0,20», insistió el representante gremial.

En caso de no solucionarse la problemática, advierte que irían a un paro técnico decretado por PDVSA con esa medida.

Click en el icono y síguenos en las redes:

bancaynegocios