Tom Cruise logra el mejor estreno de su carrera con Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick, la secuela del clásico de los 80, registró este fin de semana uno de los mejores estrenos de los últimos años en cines de EEUU al recaudar 160 millones de dólares, el mejor debut en la carrera de Tom Cruise.

El buen desempeño de la película, que se presentó en el Festival de Cannes, ha estado apoyado por las excelentes críticas y una fecha de estreno estratégica: el fin de semana en el que EEUU celebraba el Memorial Day y que cuenta con el lunes como festivo en todo el país.

Así, en tan solo cuatro días y sumando lo recaudado en otros mercados, el estudio Paramount+ ha conseguido recuperar su inversión de más de 170 millones en la cinta, protagonizada por Cruise y dirigida por el arquitecto Joseph Kosinski (Tron: Legacy).

La secuela, que llega 36 años después del estreno de la película original, ha superado con creces el estreno de Top Gun en 1986, que solo ingresó 8 millones de dólares en su primer fin de semana, según los registros del portal Box Office Mojo.

En lo que va de año, Top Gun: Maverick es el cuarto mejor estreno, por detrás de Spider-Man: No Way Home (260 millones), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (187 millones) y The Batman (134 millones en un fin de semana normal).

