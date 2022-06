Municipio Cabimas: Estalla de nuevo el conflicto entre líneas de transporte Corito y Nuevo Renacer

Un nuevo conflicto por el control de la ruta Corito se presento este martes entre los choferes de las líneas de transporte Corito- Postes Negros y Nuevo Renacer, situación que obligó a los Concejales del municipio Cabimas a trasladarse a la parada ubicada en el Casco Central para mediar ante la situación.

La situación, se presento en horas de la mañana, lo que llevo al grupo de Concejales, encabezados por la Presidenta Yalineth Pirela, Marvin Nava, Ángel Mata y Rolando Nieves entre otros, a apersonarse en el sitio para conversar con representantes de ambos sectores y ratificar la decisión tomada hace algunos días en sesión ordinaria del Poder legislativo municipal y con la cual se busca terminar las hostilidades y garantizar el derecho al trabajo a todos los miembros de ambas organizaciones civiles.

En sus palabras, el Concejal Ángel Mata explicó la situación presentada ante la actitud de algunos directivos de la línea Nuevo Renacer , los cuales siguen en su empeño de no acatar la decisión tomada por los ediles y seguír prestando el servicio de forma ilegal, «queremos es acabar con la anarquía, restablecer el estado de derecho la justicia la legalidad y el orden para tener una ciudad de primer mundo» dijo el Concejal quien estuvo mediando ante los representantes de ambas líneas que continúan en conflicto.

Por su parte Benny Romero vicepresidente de la línea Corito- Postes Negros ofreció su versión de la situación, la cual sigue afectando el normal desenvolvimiento del servicio de transporte público en esta importante ruta, «esta es una línea que tiene sesenta años fundada, ellos no le quieren quitar el pan a nadie sino que se unan a Corito» dijo Romero quien habló por los choferes de la línea Corito- postes Negros, en relación a la decisión tomada por el Concejo municipal, por su parte, ningún representante de la línea Nuevo Renacer quiso ofrecer declaraciones.

El pasado 4 de mayo y en sesión ordinaria,el Concejo municipal de Cabimas tomó la decisión de ratificar la legalidad de la línea Corito- Postes Negros y desincorporar la línea Nuevo Renacer, incluyendo la incorporación como socios a la ruta a un total de 9 Unidades de esta para que todos pudieran explotar el servicio, de igual forma y según lo acordado ese día, la otras unidades serían reincorporadas a otras rutas con deficiencia de unidades para mejorar el servicio en todo el municipio.

El Concejal Mata aseguró, que hasta el día de hoy, no se ha recibido todavía la lista de quiénes serán los nueve choferes que pasaran a ser socios y formar parte de la línea Corito-Postes Negros, aseguró que la idea no es dejar a nadie sin trabajo si no restablecer la ley que expresamente dice que no pueden haber dos rutas explotando la misma ruta, «la idea es cumplir con la ley pero sin dejar sin trabajo a ningún padre de familia que pudiera aportar a nuestro municipio» sentenció.

Todos los ediles fueron enfáticos en ratificar que la ley esta para ser cumplida, el llamado es a los miembros de la desincorporada linea Nuevo Renacer a acatar la decisión tomada y plegarse al cronograma puesto en marcha por el Concejo municipal para regularizar el servicio en esta importante ruta de transporte para y así darle tranquilidad a todos los usuarios en esta localidad.

Lcdo. Jaime Ortega

