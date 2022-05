Perú: Venezolano apuñaló a pasajero por no dejarse robar el teléfono

Un hombre de nacionalidad venezolana apuñaleó en el pecho a un pasajero mientras viajaba en un autobús e Lima, Perú, porque se negó al robo de su celular.

El sujeto identificado como Edeiber Antonio Gómez Barco (25), le ocasionó varias heridas a la víctima Lucio Caroy Quispe (63) cuando se resistió a entregar su móvil, así lo reseñó el diario RPP Perú.

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró detener el ataque y capturar al delincuente dentro de la unidad de transporte público.

El delincuente ofreció declaraciones al medio mencionado en las que confesó su delito y además responsabilizó a la víctima del hecho por resistirse al robo.

“Si me lo entregaba tranquilamente, yo no iba a hacer nada. Yo me bajo tranquilo y ya. ´¿Para qué se va a poner a alzar la mano y eso?´ Es mejor que me lo haya entregado y yo me voy tranquilo y él no se va con herida. ´¿Por qué tanto problema por eso?´”, sostuvo el ladrón.

El sexagenario fue trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, en donde fue atendido. Su salud es estable.

